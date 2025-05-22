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NBA／哈利伯頓致敬大嘴米勒鎖喉 溜馬主帥：他贏得這個資格

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈利伯頓致敬溜馬傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller），做出雙手鎖喉的動作。 美聯社
哈利伯頓致敬溜馬傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller），做出雙手鎖喉的動作。 美聯社

NBA東區冠軍賽今天首戰就打得毫無冷場，第四節一度17分落後的溜馬隊靠著奈史密斯（Aaron Nesmith）單節投進6顆三分球拿下20分的表現起死回生，最終還在延長賽成功逆轉尼克隊，系列賽率先搶下首勝，賽後奈史密斯也直言，對手放給他出手機會，自己當然不能錯過。

暌違25年再度在東區冠軍賽碰頭的溜馬與尼克，今天的首戰就打出一場高張力且高水準的賽事，兩隊在第四節都展現極佳的進攻效率與戰術執行率，尤其是溜馬奈史密斯在比賽最後5分鐘個人狂砍6顆三分球拿下20分，成為溜馬在大幅落後的情況下，最終能將比賽帶入延長賽的一大功臣。

在今天三分球9投8中拿下30分後，奈史密斯今年季後賽以投進35顆三分球排名聯盟第3名，但命中率高達5成38則是聯盟第1，也是聯盟史上第6位在季後賽單節投進6顆三分球的球員。

賽後談到第四節的瘋狂飆分秀時，奈史密斯則說：「我不斷為這樣的時刻做好準備，我很訝異他們留給我這樣的出手空間，就像我前面投進的那兩顆急停三分球一樣，我心想，『好吧，你們要給我空檔，那我就要把握住。』」

除了奈史密斯外，溜馬哈利伯頓Tyrese Haliburton）今天不僅在前三節手感火燙，還在第四節成功執行最後一擊幫助溜馬將比賽帶入延長賽，最終他也拿下31分、11助攻且僅發生1失誤。

在第四節投進追平壓哨球後，哈利伯頓還致敬溜馬名宿「大嘴」米勒（Reggie Miller）做出雙手鎖喉的動作，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「球員有表達自我的權力，這只是他們情緒宣洩的方式，無傷大雅，他已經贏得了隨心所欲的資格。」

溜馬 尼克 哈利伯頓 Tyrese Haliburton NBA季後賽

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