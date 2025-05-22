NBA／喬丹經紀人批球員逼宮文化 認為史上第2是賈霸或Kobe

NBA傳奇經紀人福克（David Falk）昨天出席紐約舉行的SBJ 4se大會，在一場無保留的訪談中暢談代表「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、艾佛森（Allen Iverson）與尤恩（Patrick Ewing）等球星的往事，並對當今NBA經紀環境與球員文化提出尖銳批評。

當被問到是否願意再次成為球員經紀人時，福克斬釘截鐵地表示「絕對不會」。他指出，現今NBA約有75%球員合約為固定架構，包括新人合約、底薪、頂薪與特例合約，幾乎無需談判，導致經紀人佣金大幅壓縮。他也直言當今所謂的「球員主導時代」與過往大不相同，他強調自己過去促成過很多交易，但從不會公開施壓，現在球員公然逼宮，只會貶低這項比賽。

談及經紀產業未來發展，福克鼓勵年輕人應著眼未來而非過去，並點名體育博彩與串流媒體為潛力領域。他引用賈伯斯與比爾蓋茲為例，強調成功者能感知未來，對於是否有意進軍球隊經營，他坦言除非能取得過半持股，否則無法接受「沒話語權老闆」角色。

福克也回憶起代表喬丹的點滴，他表示2023年上映的電影《AIR》真實度「0分」，並提到喬丹1990年代因高爾夫賭博風波陷入媒體風暴，當時他建議喬丹公開道歉，原以為會遭解約，但喬丹最終向家人、老闆與隊友致歉，事件因此平息。

福克自認職涯最大遺憾是錯失希爾（Grant Hill），被問及是否看好喬丹將參與的NBC球評工作，他語氣保留：「我會很驚訝他能上節目3次。」

史上最佳球員（GOAT）問題上，福克毫不遲疑選擇喬丹為GOAT，第2名則是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）或布萊恩（Kobe Bryant）。至於詹姆斯（LeBron James）是否進入前10？他僅簡短回答「大概吧」，並補上一句：「我喜歡詹姆斯，但如果喬丹當年可以像他一樣挑隊友、組超級戰隊，他早就拿下15冠了。」