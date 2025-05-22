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NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬東決G1逆轉尼克拔頭籌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈利伯頓命中追平後撤步跳投後，復刻「大嘴」米勒經典手勢。 美聯社
哈利伯頓命中追平後撤步跳投後，復刻「大嘴」米勒經典手勢。 美聯社

NBA東區冠軍賽首戰在今天於紐約點燃戰火，身為地主的尼克隊雖然在第四節一度取得17分領先，但溜馬隊靠著奈史密斯（Aaron Nesmith）單節砍進6顆三分球和哈利伯頓Tyrese Haliburton）的壓哨兩分球將比賽帶入延長賽，延長賽溜馬則是由奈哈德（Andrew Nembhard）攻下7分奠定勝基，最終溜馬就以138：135逆轉尼克，系列賽拔得頭籌。

前一次打進分區冠軍賽已經是2000年的尼克，今年在東區冠軍賽再度與當年對手溜馬狹路相逢，在系列賽的首場比賽兩隊就擦出激烈火花，尤其是兩隊主控布朗森（Jalen Brunson）以及哈利伯頓在上半場互別苗頭，布朗森豪取18分，但哈利伯頓也有14分、6助攻演出，但上半場打完多點開花的尼克仍是保有7分領先。

第三節兩隊仍舊打得相當拉鋸，溜馬趁著尼克進攻手感稍稍降溫，單節僅拿下21分的情況下吹起反攻號角，由哈利伯頓領軍數次追到2分差距，前三節打完也僅剩下3分落後。

不過第四節前段場上賽況卻是風雲變色，尼克雙星布朗森、唐斯（Karl-Anthony Towns）再度掌控戰局，在該節前4分半鐘領軍打出一波18：5的攻勢，將領先優勢一口氣擴大到16分。

不過溜馬沒有放棄比賽，奈史密斯在比賽最後5分鐘如入無人之境，連續投進6顆三分球，其中包括數次在對手已經對位防守的情況下出手命中，幫助溜馬追在倒數22秒追到僅剩2分差距，在尼克唐斯2罰1中後，兩隊在第四節最後13.9秒回到3分差距。

第四節最後階段兩隊也展開罰球大戰，先是奈史密斯2罰俱中，反觀阿努諾比（OG Anunoby）卻是2罰1中，讓溜馬在2分落後的情況下掌控最後一擊，哈利伯頓在切入禁區後突然回馬槍回到三分線出手，儘管球彈框後命中，但卻因為踩線，雙方以125：125進入延長賽。

延長賽尼克雖然先是連得4分，但奈哈德（Andrew Nembhard）馬上連得5分要回領先，不過尼克仍是在倒數35秒由布朗森單打拿下超前分，但哈利伯頓馬上又送出助攻給奈哈德上籃要回領先，隨後托平（Obi Toppin）更是完成拉竿雙手爆扣，幫助溜馬在倒數15秒取得3分領先，反觀尼克接下來兩波進攻布朗森和唐斯在三分線外出手都落空，讓溜馬以3分差距完成逆轉勝，並搶下系列賽首勝。

溜馬今天團隊6人得分上雙，其中哈利伯頓31分、11助攻，奈史密斯投進8顆三分球拿下30分，奈哈德15分有7分在延長賽拿下，至於尼克則以布朗森43分最佳，唐斯則有35分、12籃板。

溜馬 尼克 哈利伯頓 Tyrese Haliburton NBA季後賽

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