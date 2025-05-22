NBA／暌違25年晉級東冠 紐約15處街道換上球員名共襄盛舉
據ESPN報導，紐約市長亞當斯（Eric Adams）與交通局長羅德里奎茲（Ydanis Rodriguez）今天宣布，紐約曼哈頓部分街道將暫時以尼克隊球員名字命名，慶祝球隊暌違25年挺進東區冠軍賽，市長表示：「我們要讓全市850萬人，甚至更多球迷一起感受尼克的榮耀。」
這次命名的街道主要集中於第六大道與第七大道交界一帶，形成一條充滿尼克元素的通勤路線，如唐斯廣場（Karl-Anthony Towns Square）位於第七大道和西32街的轉角，而布朗森大道 （Jalen Brunson Boulevard）則位於第七大道和西11街，讓季後賽的榮耀融入日常生活。
目前總共有15處街道換上球員名字，當中甚至也有潛力新秀入列，展現市府對球隊的支持。這些暫時性的街道名稱將持續展示，直到尼克隊在季後賽止步為止。
尼克自1999-2000球季後再度晉級東區決賽，這是他們自2000年6月2日以來，首度主辦東區冠軍賽賽事，對於尼克球迷與整座城市而言，這是一場久違的狂歡，但今天G1在主場以135：138不敵溜馬隊。
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