NBA／愛德華記者會又爆粗口！遭聯盟重罰5萬美元

灰狼隊球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）再度因言語不當遭聯盟罰款，這次是因為西區冠軍賽G1賽後記者會上爆粗口，遭聯盟開罰5萬美元，累計本季罰款金額已達42萬美元。

昨天灰狼以97：112不敵雷霆隊，賽後記者會愛德華談到自己只出手13次時說：「我他X的才出手13次，看來我得多投一點。」由於此發言當下透過ESPN現場轉播播出，聯盟判定不當用語已違反媒體行為規範，進而祭出罰款。

這是愛德華今年季後賽第2次被罰5萬美元，先前他在首輪對決湖人隊時，曾與場邊球迷爆發口角並做出抓襠動作，遭拍攝後於社群媒體被瘋傳，當時也遭聯盟開罰相同金額。

此外，愛德華例行賽期間也曾因批評裁判、對裁判比中指以及其他公開場合使用粗俗語言多次被罰。儘管罰款不斷，但他顯然並不在意。愛德華擁有5年總值2.44億美元的頂薪合約，還有多項商業代言與未來合約潛力，經濟條件充裕。相較之下，隊中菜鳥克拉克（Jaylen Clark）本季僅有49萬2323美元的底薪合約，若像愛德華這樣接連挨罰，薪資恐怕難以支撐。