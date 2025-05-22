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NBA／力壓約柯奇奪MVP！亞歷山大：小時候夢想過這一切

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大。 路透
亞歷山大。 路透

加拿大籍球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季率領雷霆隊，奪下例行賽68勝佳績，打敗金塊隊約柯奇（Nikola Jokic），奪下生涯首座年度最有價值球員（MVP），連7年MVP由國際球員拿下。

本季亞歷山大出賽76場，平均得到32.7分5.0籃板6.4助攻，還有1.7抄截和1.0阻攻，投籃命中率51.9%，三分命中率37.5%。

亞歷山大獲得71張第一名選票共913積分，約柯奇拿下29張第一名選票共787積分，公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則是470積分排名第3。

亞歷山大是雷霆隊史第3位MVP，前兩人是2014年杜蘭特（Kevin Durant）和2017年衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。值得一提的是，亞歷山大獲選後，聯盟連7年MVP非美國籍球員。

「我確實進步很多，但從沒想過會走到這一步。」亞歷山大表示，「我小時候夢想過這一切，但其實有點虛幻，隨著時間推進，當你發現離夢想越來越近，心情真的很難不激動，會讓人彷彿回到6歲的時候。我認為正是這樣的心態，讓我能達到今天這個成就，我不過度關注終點，只專注讓我走到這裡的事。」

雷霆 Shai Gilgeous-Alexander

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