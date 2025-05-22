NBA／塞爾蒂克傳尋求交易哈勒戴縮減薪資 恐須搭配選秀籌碼

隨著塞爾蒂克隊在季後賽提前止步，球隊可能今夏進行陣容調整。根據多位聯盟高層透露，34歲老將哈勒戴（Jrue Holiday）成為潛在交易對象，塞爾蒂克有意清除薪資空間，為主力球星泰托姆（Jayson Tatum）可能要2026-27賽季才能復出作準備。

哈勒戴與球隊仍有3年、總值1.04億美元的合約在身，據《The Athletic》等多家媒體報導，若塞爾蒂克希望順利出手，可能需要搭配部分選秀籌碼以提升交易吸引力。

Rival executives believe the Boston Celtics will need to attach draft compensation to move Jrue Holiday’s $104M contract, per @JakeLFischer.



“For all the speculation already in circulation about Boston potentially making Jrue Holiday available via trade this offseason to ease… pic.twitter.com/kCwdz7YGTp — APHoops (@APH00PS) 2025年5月21日

本季哈勒戴出賽62場，平均每場貢獻11.1分、4.3籃板與3.9助攻，場均上場30.6分鐘。儘管數據較其巔峰期明顯下滑，但其防守穩定性與經驗仍受到部分季後賽球隊關注。

若哈勒戴最終離隊，塞爾提克可能以普里查德（Payton Pritchard）與本季新人謝爾曼（Baylor Scheierman）作為後場替代人選。

值得一提的是，哈勒戴先前曾對媒體表示，他希望繼續留在波士頓效力，不過未來動向仍將取決於球隊整體規劃與財務策略。