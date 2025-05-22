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NBA／字母哥將與公鹿會談恐喊「賣我」 籃網、尼克觀望動向

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安戴托昆波即將在本周與球團高層會面。 美聯社
安戴托昆波即將在本周與球團高層會面。 美聯社

公鹿隊球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）即將在本周與球團高層會面，討論自己與球隊的未來方向。據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，儘管公鹿仍不打算主動交易這位兩屆MVP，但若字母哥明確表達想離隊，球團將不得不正視可能的轉隊安排。

消息指出，安戴托昆波目前處於職業生涯的十字路口。一方面，他重視忠誠，深愛密爾瓦基與當地球迷；另一方面，他極度渴望再次奪冠，而公鹿本季以東區第五種子之姿首輪出局，加上隊友里拉德（Damian Lillard）因阿基里斯腱撕裂預計缺席下賽季大半賽程，讓奪冠希望變得渺茫。若冠軍目標優先於一切，安戴托昆波很可能選擇主動要求交易。

安戴托昆波日前在社群平台X上回覆粉絲提問，內容也被外界解讀為火上加油。傳出籃網隊已將「交易字母哥」列為重建首要計畫，籃網擁有足夠的選秀資產組出具吸引力的報價。

尼克隊若成為安戴托昆波點名的去處，預期雙方將深入協商，但以目前尼克打入東區決賽的陣容來看，沒有急迫性大動干戈。

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