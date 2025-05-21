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NBA／與藍道看數據表後笑了！灰狼愛德華：下一戰要多出手

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華。 美聯社
愛德華。 美聯社

灰狼隊在西區冠軍賽G1上半場領先雷霆隊4分，但下半場崩盤，以26分之差落敗。灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）賽後直呼，下一戰要多出手。

愛德華賽後與隊友藍道（Julius Randle）一起接受訪問，兩人看了數據表後露出笑容，有些網友猜測是看到亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的罰球數（14次）。

值得一提的是，亞歷山大第一節被犯規後躺在地上，愛德華把球往亞歷山大身上砸，被吹技術犯規。

愛德華下半場只拿5分，全場13投5中攻下18分，他受訪時談到下一戰，「我絕對要多出手，這場只出手13次，可能要少持球，打無球，我覺得這是答案，因為只要我持球，他們就會夾擊、整個防線都收進來。」

13次出手是愛德華今年季後賽最少，且只有1次出手在禁區，愛德華否認扭傷右腳踝影響到狀態，他提到雷霆把禁區塞滿，「這就是他們的防守，他們內線高度不夠，所以靠我們外線投不進，每次我切進去，就有4個人在禁區等我。」

灰狼今天只在禁區拿下20分，據ESPN統計，這是隊史自2004年西區冠軍賽對湖人隊以來，季後賽禁區得分最低的一場比賽。灰狼出手51次三分球（命中率29.4%），也創下隊史季後賽單場三分出手次數最多紀錄。

雷霆 灰狼 Shai Gilgeous-Alexander NBA季後賽 Julius Randle Anthony Edwards

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