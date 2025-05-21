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NBA／與約柯奇關係破裂？前金塊主帥讚SGA證明MVP身手

聯合新聞網／ 綜合報導
前金塊總教練馬龍。 美聯社
前金塊總教練馬龍。 美聯社

馬龍（Michael Malone）球季尾聲被金塊隊開除震驚聯盟，今天他加入ESPN轉播團隊，賽後稱讚雷霆隊亞歷山大的言論，引發球迷熱烈討論。

亞歷山大今天上半場手感不佳，但下半場及時調整帶隊逆轉，全場27投10中，罰球14中11，拿下全場最高的31分9助攻。

馬龍賽後受訪時直言，「亞歷山大證明為什麼他是MVP，下半場完全接管比賽，效率很高，並在球隊最需要他的時候挺身而出，扛起整支球隊。」

亞歷山大和金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）誰是MVP，一直是本季NBA的熱門話題，馬龍這番言論讓部分球迷認為他與約柯奇有矛盾，「馬龍現在是金塊的仇恨者」、「金塊被淘汰馬龍開始復仇」、「約柯奇解雇他？」、「這傢伙被解雇的原因很明顯了」。

雷霆 金塊 Shai Gilgeous-Alexander Nikola Jokic NBA季後賽

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