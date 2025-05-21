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NBA／CEO遭指控與WNBA球員有染！太陽球團發聲明駁斥

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽隊CEO巴特爾史坦(左)、WNBA球員康寧漢(右)。法新社、美聯社
太陽隊CEO巴特爾史坦(左)、WNBA球員康寧漢(右)。法新社、美聯社

太陽隊CEO巴特爾史坦（Josh Bartelstein）近日遭指控，與WNBA球員康寧漢（Sophie Cunningham）發生婚外情，太陽公關米奇（Stacey Mitch）駁斥此說法。

前太陽隊安全總監崔勒（Gene Traylor）日前對球團提起訴訟，指控自己遭歧視、騷擾及報復。根據崔勒的說法，他任職期間曾向高層指出多起安全漏洞，包含便衣警察沒有受阻攔，就攜帶槍械與刀進入太陽球場內測試，他卻因揭露問題遭到降職。

球團隨後聘請克雷格（Cornelius Craig）擔任安全副總監，目的是為排除崔勒，崔勒表示，克雷格曾散播巴特爾史坦和康寧漢上床的言論。

康寧漢2019至2024年間效力於WNBA鳳凰城水星隊，目前已被交易至印第安納狂熱隊，巴特爾斯坦是水星與太陽隊CEO，目前已婚。

對於巴特爾史坦和康寧漢的緋聞，太陽公關米奇發聲明駁斥，「巴特爾史坦與康寧漢的近期報導，完全是虛構且道德上令人不齒的，我們必須非常清楚指出，這些指控的來源。」

米奇指出，自去年11月起，已有4起由現任與前員工對球團提出的訴訟，都是同一位律師萊特（Sheree Wright）代理，米奇指控萊特試圖敲詐球團。

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