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NBA／談亞歷山大14罰令人沮喪 灰狼教頭：你不能碰到他

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆隊SGA全場獲得14次罰球機會並投進11球，讓灰狼教頭賽後批評他根本是「金身」碰不得。 路透
雷霆隊SGA全場獲得14次罰球機會並投進11球，讓灰狼教頭賽後批評他根本是「金身」碰不得。 路透

雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天在西區冠軍賽首戰，全場獲得14次罰球機會並投進11球，進帳31分，賽後灰狼總教練芬奇（Chris Finch）就直言，球員對於亞歷山大頻繁獲得哨音感到相當沮喪，「因為你幾乎不能碰到他。」

雷霆今天在西區冠軍賽首戰於主場出戰灰狼，儘管上半場成功封鎖亞歷山大讓他找不到出手節奏，但亞歷山大仍是透過製造犯規站上罰球線，最終他全場獲得14次罰球機會，反觀灰狼今天獲得最多罰球的則為愛德華（Anthony Edwards）的7次。

對於開賽就頻繁的在亞歷山大身上產生犯規，灰狼總教練芬奇說：「開賽我們就吞了幾次犯規，這讓我們的防守變得比應有的更軟，尤其球員對於亞歷山大頻繁獲得哨聲感到沮喪。」

芬奇指出，儘管哨聲的問題他們在這個系列賽開打前就曾討論過，他也希望球員能將這個問題放到一邊，專注在下個回合，「但和這支雷霆交手確實讓人感到沮喪，因為他們很多大動作，他們一直犯規都不會被吹，但你卻幾乎不能碰到亞歷山大，這是讓人沮喪的，需要很大的心理韌性才能克服。」

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