NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

西區冠軍賽今天正式開打，雷霆隊雖然上半場落後，但第三節打出20：6攻勢，終場以114：88大勝灰狼隊，系列賽開門紅。

灰狼上半場靠著前鋒藍道（Julius Randle）三分球6中5，狂砍20分，取得4分領先。不過雷霆的防守讓灰狼第三節只拿18分，以一波20：6攻勢，建立雙位數領先。

末節雷霆持續掌控比賽風向，比賽最後2分鐘雷霆領先達到18分，雙方換上替補球員，比賽進入垃圾時間，雷霆終場以26分之差拿下勝利。

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場27投僅10中，但罰球14中11，拿下31分9助攻。威廉斯（Jalen Williams）繳出19分8籃板5助攻5抄截的全能數據、霍姆葛倫（Chet Holmgren）貢獻15分7籃板。

灰狼以藍道得到28分8籃板表現最佳，愛德華（Anthony Edwards）13投5中，攻下18分9籃板，替補中鋒里德（Naz Reid）表現悽慘，11投1中，其中三分球7中0，只進帳4分。