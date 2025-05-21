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NBA／批評巴特勒比賽態度 韋德：拿6000萬美元不看籃框
勇士隊在西區季後賽第二輪不敵灰狼隊，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）缺乏侵略性的表現受到外界批評，「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）最近也在播客節目上，指出巴特勒的壞習慣。
勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）G1就受傷，巴特勒系列賽最後2場只得14和17分，勇士也4連敗遭灰狼淘汰。韋德批評巴特勒的比賽態度，「拿著6000萬美元薪水，卻什麼都不做，他根本不看籃框，他穿熱火球衣時，我就見過這種情況。」
韋德指出，巴特勒前年總冠軍賽對金塊隊也有類似情況，「我想看的是他在關鍵時刻能做什麼，但我看到的，他又像前年總決賽一樣，完全不積極出手。」
巴特勒季後賽第二輪場均20.2分7.4籃板5.6助攻，儘管帳面上看起來不差，但沒有達到外界期待，韋德認為這可能是熱火總管萊里（Pat Riley）不願給巴特勒大合約的原因，「應該不只是傷病問題，他想看你每個時刻都能有表現，而不是偶爾一場。」
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