快訊

友人爆Andy私生活玩翻！家寧握有不忠證據　「不想公開原因」曝光　

獨／三峽肇事老翁為何繞路？ 當地居民解答「他要去這」

葉丙成涉性平洩密案遭轟作秀 范雲等7綠委要求教育部調查

NBA／年度新秀陣容出爐！馬刺卡瑟爾全票入選第一隊

聯合新聞網／ 綜合報導
年度新秀第一隊，由左至右依序是馬刺卡瑟爾、灰熊周志豪、老鷹里薩赫、巫師薩爾、灰熊威爾斯。截圖自NBA X
年度新秀第一隊，由左至右依序是馬刺卡瑟爾、灰熊周志豪、老鷹里薩赫、巫師薩爾、灰熊威爾斯。截圖自NBA X

聯盟今天公布最佳新秀陣容前二隊，馬刺隊卡瑟爾（Stephon Castle）是唯一全票入選一隊的球員。

卡瑟爾是年度最佳新秀，本季場均14.7分3.7籃板4.1助攻，他全票入選新秀一隊。另外4人是老鷹隊狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）、灰熊隊威爾斯（Jaylen Wells）及周志豪（Zach Edey）、巫師隊榜眼薩爾（Alex Sarr）。

第二隊則是熱火隊韋爾（Kel'el Ware）、公牛隊布澤利斯（Matas Buzelis）、鵜鶘隊米西（Yves Missi）、拓荒者隊克林根（Donovan Clingan）、巫師隊卡林頓（Bub Carrington）。

爵士隊控衛柯利爾（Isaiah Collier）差卡林頓1積分，遺憾落選。柯利爾本季出賽71場，平均8.7分6.3助攻3.3籃板，是爵士賽季後半段的主力控衛。

相關新聞

NBA／批評巴特勒比賽態度 韋德：拿6000萬美元不看籃框

勇士隊在西區季後賽第二輪不敵灰狼隊，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）缺乏侵略性的表現受到外界批評，「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）最近也在播客節目上，指出巴特勒的壞習慣。 勇

NBA／年度新秀陣容出爐！馬刺卡瑟爾全票入選第一隊

聯盟今天公布最佳新秀陣容前二隊，馬刺隊卡瑟爾（Stephon Castle）是唯一全票入選一隊的球員。 卡瑟爾是年度最佳新秀，本季場均14.7分3.7籃板4.1助攻，他全票入選新秀一隊。另外4人

經典賽／勇士傳奇球星瓊斯接掌兵符 荷蘭隊總教練出爐

前美國職棒大聯盟明星球員瓊斯（Andruw Jones）生涯曾5度入選明星賽、10座金手套，他將帶著豐富經驗擔任荷蘭國家...

NBA／樂看尼克粉絲瘋狂慶祝進東冠 布里吉斯：目標還沒完成

布里吉斯（Mikal Bridges）親眼目睹了球迷的狂熱慶祝，他怎麼可能錯過？ 在尼克隊上周擊敗衛冕軍塞爾蒂克、睽違25年再度闖進東區冠軍賽後不久，布里吉斯站在麥迪遜花園廣場內，看著場外沸騰的

NBA／密集賽程導致球員傷病不斷 葛登盼季後賽休息時間增加

金塊昨（19日）在搶七大戰中以32分差慘敗給雷霆隊，無緣西區決賽，金塊前鋒葛登（Aaron Gordon）賽後接受採訪表示，他希望聯盟能夠讓球員在季後賽中有更充裕的休息時間，並舉柯瑞（Stephen

NBA／談選秀狀元陰謀論 歐尼爾：前總裁問想去冷還熱的地方

獨行俠隊今年以1.8%機率抽中選秀狀元籤，引發許多聯盟操縱結果的陰謀論。對此，傳奇球星歐尼爾（Shaquille O’Neal）也分享個人經驗。 魔術隊1992年抽中選秀狀元，最終順利拿下歐尼爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。