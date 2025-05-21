NBA／年度新秀陣容出爐！馬刺卡瑟爾全票入選第一隊

聯盟今天公布最佳新秀陣容前二隊，馬刺隊卡瑟爾（Stephon Castle）是唯一全票入選一隊的球員。

卡瑟爾是年度最佳新秀，本季場均14.7分3.7籃板4.1助攻，他全票入選新秀一隊。另外4人是老鷹隊狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）、灰熊隊威爾斯（Jaylen Wells）及周志豪（Zach Edey）、巫師隊榜眼薩爾（Alex Sarr）。

第二隊則是熱火隊韋爾（Kel'el Ware）、公牛隊布澤利斯（Matas Buzelis）、鵜鶘隊米西（Yves Missi）、拓荒者隊克林根（Donovan Clingan）、巫師隊卡林頓（Bub Carrington）。

爵士隊控衛柯利爾（Isaiah Collier）差卡林頓1積分，遺憾落選。柯利爾本季出賽71場，平均8.7分6.3助攻3.3籃板，是爵士賽季後半段的主力控衛。

The 2024-25 Kia NBA All-Rookie First Team:



▪️ Stephon Castle of @spurs

▪️ Zach Edey of @memgrizz

▪️ Zaccharie Risacher of @ATLHawks

▪️ Alex Sarr of @WashWizards

▪️ Jaylen Wells of @memgrizz pic.twitter.com/gkQrfA7o96 — NBA Communications (@NBAPR) 2025年5月20日