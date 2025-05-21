NBA／年度新秀陣容出爐！馬刺卡瑟爾全票入選第一隊
聯盟今天公布最佳新秀陣容前二隊，馬刺隊卡瑟爾（Stephon Castle）是唯一全票入選一隊的球員。
卡瑟爾是年度最佳新秀，本季場均14.7分3.7籃板4.1助攻，他全票入選新秀一隊。另外4人是老鷹隊狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）、灰熊隊威爾斯（Jaylen Wells）及周志豪（Zach Edey）、巫師隊榜眼薩爾（Alex Sarr）。
第二隊則是熱火隊韋爾（Kel'el Ware）、公牛隊布澤利斯（Matas Buzelis）、鵜鶘隊米西（Yves Missi）、拓荒者隊克林根（Donovan Clingan）、巫師隊卡林頓（Bub Carrington）。
爵士隊控衛柯利爾（Isaiah Collier）差卡林頓1積分，遺憾落選。柯利爾本季出賽71場，平均8.7分6.3助攻3.3籃板，是爵士賽季後半段的主力控衛。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言