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NBA／樂看尼克粉絲瘋狂慶祝進東冠 布里吉斯：目標還沒完成

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布里吉斯加入尼克第一年就幫助球隊闖進分區冠軍賽。 法新社
布里吉斯加入尼克第一年就幫助球隊闖進分區冠軍賽。 法新社

布里吉斯（Mikal Bridges）親眼目睹了球迷的狂熱慶祝，他怎麼可能錯過？

在尼克隊上周擊敗衛冕軍塞爾蒂克、睽違25年再度闖進東區冠軍賽後不久，布里吉斯站在麥迪遜花園廣場內，看著場外沸騰的人潮。

「哈特（Josh Hart）給我看了一段影片，有個人爬上了電線桿，」布里吉斯笑著說，「真的太瘋狂了，但也替他們開心。我雖然是新加入的球員，但我知道紐約人有多愛他們的球隊，尤其是尼克隊。我很興奮能成為這一切的一部分。他們現在正為我們瘋狂歡呼，但我們的任務還遠未完成。」

除了第5戰表現略顯掙扎之外，布里吉斯在對戰綠衫軍的系列賽中扮演關鍵先生的角色。6場比賽中平均攻下14.7分4.8籃板3.8助攻2.3抄截1阻攻，看似不起眼，尤其在第四節表現穩定、屢次重要時刻挺身而出。

統計顯示，布里吉斯在系列賽的第四節總共攻下34分，投籃命中率高達60%、三分球命中率達到50%。

此外，布里吉斯也屢次上演致勝防守，第一戰終場前成功守下布朗（Jaylen Brown），第二戰再度斷下泰托姆（Jayson Tatum）的傳球，這兩場比賽塞爾蒂克都是在領先至少20分的情況下慘遭逆轉，布里吉斯可說是斷絕對手最後希望，也是尼克能夠在系列賽掌控領先優勢的重要功臣。

隨著季後賽推進，布里吉斯的進攻慾望也逐漸提升。第二輪他總共出手91次，比首輪對活塞的84次還多。考慮到唐斯（Karl-Anthony Towns）與阿努諾比（OG Anunoby）在這輪系列賽中進攻狀態不佳，布里吉斯適時分擔了不少得分壓力。

在去年季後賽被溜馬淘汰後，尼克隊祭出重磅交易換來布里吉斯，目的就是讓球隊踏入真正的爭冠行列。他的確幫球隊跨出了那一步。

但眼前仍有一道更高的門檻需要跨過，尼克隊需要的是季後賽中這位果決穩健的布里吉斯，而非例行賽時起伏不定的版本。

「我們還沒完成目標，」布里吉斯說，「這就是我們現在的心態。這個賽季還沒結束，還有很多挑戰等著我們。我們要準備迎戰對手，這是一支完全不同的球隊，也是全新的系列賽。」

NBA季後賽

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