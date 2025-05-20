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NBA／密集賽程導致球員傷病不斷 葛登盼季後賽休息時間增加

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊球員葛登在與雷霆的搶七大戰中，受到傷勢影響，以致狀態低迷。 美聯社
金塊球員葛登在與雷霆的搶七大戰中，受到傷勢影響，以致狀態低迷。 美聯社

金塊昨（19日）在搶七大戰中以32分差慘敗給雷霆隊，無緣西區決賽，金塊前鋒葛登（Aaron Gordon）賽後接受採訪表示，他希望聯盟能夠讓球員在季後賽中有更充裕的休息時間，並舉柯瑞（Stephen Curry）、泰托姆（Jayson Tatum）以及里拉德（Damian Lillard）等人，說明過於緊湊的賽程安排，增加了球員受傷的機率。

今年季後賽打出生涯年的葛登，平均每場繳出16.8分、7.3籃板，皆創下生涯季後賽新高，成為球隊攻防兩端可靠的支柱，並屢次在關鍵時刻展現殺手本色，在西區季後賽首輪對戰快艇第四戰中，上演罕見的灌籃絕殺；在本輪對上雷霆時，趁著敵隊中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）罰球不進的機會，在終場前讀秒時刻，以一記「準絕殺」三分彈帶走比賽勝利。

然而，即便在季後賽打出高光表現，葛登最終仍屈服於傷病之下，在對雷霆G6的末節，他的左腿後肌疑似拉傷，使得他在搶七大戰中，在無法施展全力，最終遺憾落敗。賽後，他提到：「由於比賽間隔太近，聯盟裡很多球員都因為疲勞而受傷。如果季後賽期間能多休息一兩天就好了，這樣我們就能恢復狀態，重新投入比賽。」

隨後，他說明了塞爾提克隊泰托姆與公鹿里拉德的傷病情況，「你在聯盟中看到了這樣的情況：柯瑞腿筋受傷，泰托姆以及里拉德等人也同樣遭受傷病的侵蝕。」他認為要解決這個問題的辦法其實很簡單，就是調整季後賽的賽程安排，當球員有更充足的休息時間，不管在身體上或是心理上都會有所幫助。「我認為每個人都能從中受益。」葛登於採訪當中強調放寬賽程的必要性。

NBA季後賽

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