NBA／談選秀狀元陰謀論 歐尼爾：前總裁問想去冷還熱的地方

獨行俠隊今年以1.8%機率抽中選秀狀元籤，引發許多聯盟操縱結果的陰謀論。對此，傳奇球星歐尼爾（Shaquille O’Neal）也分享個人經驗。

魔術隊1992年抽中選秀狀元，最終順利拿下歐尼爾。歐尼爾近日受訪時回憶當年選秀會在6月，但自己3月就和時任聯盟總裁史騰（David Stern）見面。史騰問他，「等不及看你進NBA了。你想去冷的地方還是熱的地方？」

歐尼爾的答案是熱的地方，後來抽籤結果出爐，灰狼隊探花，黃蜂隊榜眼、魔術隊狀元，魔術位在美國東南部的佛羅里達州奧蘭多，是美國相對溫暖的區域。

獨行俠今年2月將看板球星唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，當下來看非常不合理，因此獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）也被球迷們罵爆。如今獨行俠拿到狀元籤，陰謀論認為聯盟把狀元「補償」給獨行俠，是唐西奇交易案的一環。