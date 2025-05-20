NBA／「瘋狗貝」重出江湖？貝佛利自曝下賽季將重返聯盟

前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）去年休賽季離開公鹿，後轉戰以色列聯賽的特拉維夫哈普爾隊（Hapoel Shlomo Tel Aviv）。雖擁有12年NBA資歷，然而，他的表現卻未如預期，甚至可以說是荒腔走板。因此在今年2月，他慘遭球隊解雇。而個性不輕易服輸的他，不甘心就此退役，近期貝佛利在他的Podcast頻道《The Pat Bev Podcast with Rone》中提到自己將要回歸聯盟的消息。

現年36歲的貝佛利，在過去便以防守著稱，在生涯第二年他就有場均10分、4籃板、3助攻進帳，同時入選最佳防守陣容第二隊，證明了自己「大鎖」的能耐。憑藉出色的個人表現，2015年火箭隊用一筆4年2500萬美元的大合約續約他，此後貝佛利又在火箭隊打了2年，17年更再度入選了最佳防守陣容第一隊。即便到生涯晚期的他，去年為公鹿效力時，依舊可以貢獻場均6分、3.6籃板、2.6助攻的數據，以替補老將來說表現可圈可點。

即便過去他在攻守兩端打出稱職表現，但他在場上過於極端「瘋狗式」防守，甚至有時會故意用惡意犯規的方式挑釁對手，引起部分球迷撻伐與不滿。其中一個例子就是在2021年季後賽，當時還在快艇的貝佛利在西區決賽對上由保羅（Chris Paul）率領的太陽，兩隊廝殺了六場比賽，最終由太陽以4：２收下系列賽勝利。在系列賽第六場比賽末段的一次暫停時，當時太陽已大比分領先，提前鎖定勝局，然而不甘心的貝佛利突然跑去將正在慶祝的保羅推倒，這不只讓他吞下惡意犯規提前離場，還有不少人認為他「輸不起」，兩人的樑子也就此結下。

在離開NBA一段期間後，近日貝佛利表示，「我將在明年重返NBA了，我很想念它，我已聯繫了幾位總經理、幾位教練。我跟他們說，我不需要任何協助，只要邀請我去訓練營，剩下的我就能搞定。」他的這番話似乎暗示著他接下來的計畫—重返聯盟。