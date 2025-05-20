NBA／藍道全能球風助灰狼進西決 球哥爆料：湖人對他不尊重

灰狼隊前鋒藍道（Julius Randle）季後賽展現全能球風，幫助灰狼接連淘汰湖人和勇士隊。「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）近日也為藍道抱不平，指湖人當年沒有尊重他。

藍道2014年選秀第7順位進入湖人，鮑爾則是2017年被湖人以榜眼籤選中。鮑爾在節目上回憶起與藍道當隊友的時光，他直言，「湖人當年對他太不尊重了，看他現在表現有多出色，他無所不能。」

鮑爾分享一段故事，「賽季初球隊讓我們所有人坐在一起，在休息室分配大家的角色，輪到藍道時，他們居然說負責搶籃板、打擋拆，不用做其他的。」

鮑爾透露自己當下忍不住為藍道發聲，「他是唯一什麽都能做的球員，怎麼可以只讓他做這些？從那次後，我們關係變很好，說真的湖人當時真的太不尊重他，特別是看看他現在的表現。」

藍道曾在2020-21賽季效力尼克隊時，獲選年度進步獎和年度最佳陣容第二隊，但季後賽發揮不理想，出賽5場，平均18.0分11.6籃板4.0助攻，但發生4.6失誤，投籃命中率僅29.8%。

不過藍道今年在灰狼脫胎換骨，季後賽前兩輪共出賽10場，平均23.9分5.9籃板5.9助攻，投籃命中率高達50.9%，表現備受媒體及球迷肯定。