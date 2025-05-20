NBA／從籃球場一路打到拳擊擂台 哈利伯頓將於WWE遊戲中亮相

溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）撕下「過譽」標籤，率領球隊在季後賽第二輪以4比1淘汰東區龍頭騎士隊，連兩年挺進東區決賽。除了籃球場上有好表現，他在拳擊場上也有影響力，今（20日）WWE 2K25在社群媒體上發文官宣，哈利伯頓將成為遊戲角色一員。

哈利伯頓在接受採訪時表示：「我現在感覺非常興奮。」並提到很感激有機會能夠出現在遊戲中，能夠成為遊戲中的角色，他覺得是很酷的一件事。

事實上哈利伯頓與拳擊圈的合作並非首例，去年他就曾與尼克球星布朗森（Jalen Brunson）一同現身在紐約麥迪遜廣場花園舉行的一場WWE賽事中，兩人不僅在場下狂飆垃圾話，還與其他拳擊手登台，上演雙雙對峙、摔板凳的戲碼，在當時引發不小的話題討論。

有趣的是本次東區決賽組合正是分別由哈利伯頓與布朗森所率領的溜馬、尼克，這對「王牌冤家」從原先的拳擊擂台，一路打回籃球場上，第一戰於於本周四上午開打。

From the court to the ring, @TyHaliburton22 is coming soon to #WWE2K25's Dunk & Destruction Pack! 🏀 #NBA pic.twitter.com/0cSBRd4u6g — #WWE2K25 (@WWEgames) 2025年5月20日

BREAKING: Tyrese Haliburton is coming to WWE 2K25 later this year!



🔥🔥🔥#WWERaw pic.twitter.com/I2eA8Rt0GG — WWE (@WWE) 2025年5月20日