NBA／傳76人有意打包探花和喬治 交易目標是KD、馬卡南
76人隊幸運抽中今年選秀大會探花籤，不過有消息指出，可能打包這支籤和球星喬治（Paul George）進行交易談判。
本季76人遭遇嚴重傷病問題，當家中鋒安比德（Joel Embiid）只打19場、馬克西（Tyrese Maxey）52場、麥肯（Jared McCain）23場。休賽季以4年2.12億美元合約加盟的喬治只有打41場，且表現大幅下滑，場均只有16.2分。
76人本季戰績24勝58敗，全聯盟倒數第5，意外抽中探花籤。不過據ESPN報導，一些球隊預期76人將在交易談判中積極行動，潛在目標包含太陽隊杜蘭特（Kevin Durant）和爵士隊馬卡男（Lauri Markkanen）。
這些交易可能涉及喬治及探花籤，76人總管莫雷（Daryl Morey）以積極和強勢的交易風格聞名。目前普遍認為佛雷格（Cooper Flagg）會成為選秀狀元，哈波（Dylan Harper）是本屆第2好球員，貝利（Ace Bailey）則排在第3。
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