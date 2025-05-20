NBA／「籃球之神」喬丹93年實戰球衣 拍出天價近8千萬

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在1992-93年賽季所穿的一件球衣，近日在拍賣行以262.3萬美元（約7900萬台幣）成交。值得一提的是，這件球衣曾出現在1993年10月18日《運動畫刊》的封面上。

透過專業鑑定認證，這是目前唯一已知可被確認屬於公牛隊首度「三連霸」時期的喬丹比賽戰袍。認證信函中表明：「我們相信這件球衣極有可能在1992年11月6日至1993年3月24日的每場客場比賽中穿著，總計32場比賽。」

另外，該套球衣與球褲在經照片比對後，確認在1992年11月至1993年3月期間共11場比賽中穿著。此外，這件球衣或球褲中至少一件也曾在另外6場比賽中穿過。

Jersey from Michael Jordan’s Third Championship Season Sells for Over $2.6 Million >>> https://t.co/n8cv2EYj3j pic.twitter.com/vHTR5iqzti — Sports Collectors Daily (@SportsCollector) 2025年5月18日

1992-93年賽季對於喬丹與公牛來說意義非凡。喬丹在這一年連續第7年奪下聯盟得分王，與張伯倫（Wilt Chamberlain）並列史上第一，更帶領公牛隊完成自60年代塞爾蒂克王朝以來的聯盟首次三連霸。在那一年的總冠軍賽中，喬丹6戰場均轟下41分，創下NBA空前紀錄。

儘管這次拍賣價格不菲，但最昂貴的喬丹相關運動收藏品依然是他在1998年NBA總冠軍賽「最後之舞」中所穿的球衣，該球衣於2022年9月以1009.1萬美元售出，創下運動紀念品拍賣歷史最高紀錄。