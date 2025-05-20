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NBA／前金塊教頭馬龍找到新工作 將加入西決ESPN播報團隊

聯合新聞網／ 綜合報導
前金塊總教練馬龍將加入ESPN轉播團隊。 路透社
前金塊總教練馬龍將加入ESPN轉播團隊。 路透社

例行賽尾聲無預警遭到金塊開除的前教頭馬龍（Michael Malone），無緣率領這支執教10年的球隊征戰季後賽，而金塊也在昨日不敵雷霆止步第二輪，不過馬龍失業不到2個月後，卻有機會重返西區冠軍賽舞台，他將加入ESPN播報團隊，參與「NBA倒數計時」（NBA Countdown）節目。

金塊隊是在例行賽只剩3場之際，宣布裁掉執教長達十年的總教頭馬龍，這位金塊隊史勝場數最多的教練，在他的執教下，以約柯奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）等人為核心，帶領金塊從原本的季後賽邊緣球隊，逐漸成長至具備爭冠實力的球隊，更在2023年拿下隊史首座總冠軍。然而，今年卻在球隊即將步入季後賽的關鍵時刻，因與總經理布斯（Calvin Booth）理念不合，最終兩人皆遭球團「Thank You」，他的空缺由助理教練阿德爾曼（David Adelman）接替帥位。。

雖然金塊昨日不敵雷霆後無緣西區決賽，但前教頭馬龍（Michael Malone）卻不會缺席，他將與安德魯斯（Malika Andrews）、史蒂芬·A·史密斯（Stephen A. Smith）、邁爾斯（Bob Myers）等來賓一同參與ESPN「NBA倒數計時」（NBA Countdown）節目，在灰狼vs.金塊的西區決賽新組合中場場直播，兩隊同樣都由新生代球星領銜，「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與「狼王」愛德華（Anthony Edwards）的對決戲碼，已成為外界熱門話題。

NBA季後賽

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