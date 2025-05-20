NBA／搶七戰賽後穿不雅字眼T恤 雷霆二當家遭罰2.5萬美元

NBA官方宣布，雷霆明星後衛威廉斯（Jalen Williams）因為在賽後記者會上身穿帶有不雅字眼的衣服，將被處以2.5萬美元（約台幣75.5萬）的罰款。

這是發生在雷霆搶七大戰狂勝金塊的賽後記者會，威廉森穿著一件白色T恤，上面有紅色字樣「F××× art let's dance（去他的藝術，我們來跳舞吧）」的文字現身，結果被聯盟認為違反規定，直接遭到處分。

系列賽進攻表現不算理想的威廉斯，在這場搶七關鍵比賽中攻下24分，幫助雷霆晉級西區決賽，將在主場迎戰灰狼。

威廉斯本季場均可貢獻21.6分5.3籃板5.1助攻，並且首度入選明星賽，成為輔佐亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的二當家，是雷霆能取得68勝14敗隊史最佳戰績的功臣之一。