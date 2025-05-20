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NBA／遭沒品尼克迷丟垃圾袋霸凌 哈利伯頓邀死忠溜馬迷觀賽
近日有一位溜馬隊球迷在尼克隊主場附近，穿哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的球衣，遭尼克球迷砸垃圾袋並嘲諷，如今這名受害者獲得哈利伯頓邀請，到印第安納觀看東區決賽G4。
溜馬與尼克將在東區決賽交手，兩隊在90年代是死對頭，因此話題性十足。這位溜馬球迷叫培瑞茲（Hans Perez），他今天在《The Pat McAfee Show》節目中透露自己是一名消防員，而且是終身溜馬迷，還展示手腕上的溜馬隊刺青，節目中，哈利伯頓透過視訊驚喜現身，告訴他好消息。
哈利伯頓對培瑞茲說，「我們全隊都希望你能被好好款待，全隊都很興奮能見到你，這是我們一直在談論的事。」
哈利伯頓邀請培瑞茲和一名同行者，到溜馬主場觀看東區決賽G4，培瑞茲表示，「我想我應該能調休一天。」培瑞茲感謝哈利伯頓，還喊起「溜馬加油」的口號。
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