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NBA／東區龍頭騎士季後賽提前出局 總管：我們拉高了期望值

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士隊在東區季後賽第二輪意外遭到溜馬淘汰。 路透
騎士隊在東區季後賽第二輪意外遭到溜馬淘汰。 路透

東區第一的騎士隊在季後賽「滑鐵盧」，提前在第二輪以1勝4敗不敵溜馬隊。總經理奧特曼（Koby Altman）在賽季後的記者會上表示，這一季拉高了外界的期望值後，休賽期最重要目標是確保球隊在精神狀態上和身體上都更加堅強，下個球季才能繼續留在聯盟頂級球隊之列。

本季對於騎士隊來說算是驚奇的一年，季前不被外界看好的他們卻一路獨走，最後順利拿下東區第一，當中的關鍵來自團隊兇猛的得分火力，例行賽場均能攻下121.9分居全聯盟之首。然而，到了季後賽次輪面對溜馬時，騎士的火力被顯著壓制，在與溜馬的五場系列賽中，團隊僅能攻下114.2分，加上陣中主將米切爾（Donovan Mitchell）比賽後期的傷勢影響發揮，最終騎士隊提早結束了今年的季後賽旅程。

談到系列賽不敵溜馬的決定性因素，奧特曼指出第二戰輸球是關鍵，第四節讀秒階段溜馬落後兩分的情況下，哈利伯頓錯失了第二次罰球，但自己搶到了進攻籃板，在最後1.1秒投進逆轉三分彈。「這次罰球線爭搶籃板失手，讓我們知道季後賽必須更專注才能取勝。這場敗仗也讓我們備受折磨，耿耿於懷至今。」奧特曼說道。

回顧本賽季的表現，奧特曼說道：「我想我們都同意，季前沒人預測我們會成為頭號種子、甚至能拿到64勝，我們出色的表現點燃了外界對我們打進對總決賽的期待。我想這裡的每個人都看到了騎士衝擊冠軍的潛力，這對我們來說是一個新的高度。」

「既然我們重新拉高了期望值，現在我們必須與壓力共存，當然這也是我們想要的，並在明年季後賽捲土重來跨越難關。」

騎士 NBA季後賽

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