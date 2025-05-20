NBA／防堵布朗森啟動車輪戰 溜馬主帥：不可能單靠一人

東區決賽即將開打，捲土重來的溜馬將再次面對尼克，這不僅是去年二輪系列賽的重演，更是雙方自2000年東區決賽之後的再次交鋒，久違的對戰組合可說是未演先轟動。

對溜馬來說，首輪他們面對前年度MVP、攻守侵略性十足的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），第二輪則是對上進攻火力強大的米契爾（Donovan Mitchell），如今他們必須得應付球風難纏的頂尖後衛布朗森（Jalen Brunson）。

總教練卡萊爾（Rick Carlisle）坦言，想要阻止布朗森不可能僅只靠一個人。「這會是一個團隊的工作，不只是奈哈德（Andrew Nembhard）。奈史密斯（Aaron Nesmith）、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、薛帕德（Ben Sheppard）等都會參與防守，麥克康奈爾（T.J. McConnell）也曾有防守他的經驗。」

卡萊爾表示，「布朗森是一位在創造進攻角度方面的高手，他擁有不可思議的能力，可以創造空間並且投籃得分。我認為，在籃球歷史上，很難找到像他這樣的球員。」

溜馬在前兩輪面對安戴托昆波和米契爾時，雖然無法完全限制他們的得分，但卻成功壓制對手其他隊友的發揮；顯然，公鹿和騎士都過度依賴他們的超級巨星，這讓溜馬得以專注於圍堵主要目標，削弱其他球員的威脅。

這樣的策略建立在溜馬本季所展現出來強大的板凳深度，也是他們能夠在季後賽中連克強敵的關鍵。卡萊爾指出，這樣的陣容深度讓他們能夠不斷輪換防守者，保持對布朗森的壓力。

「面對這種等級的球星，你無法完全阻止他們，」卡萊爾解釋道，「首輪遇到字母哥，我們只能努力讓他打得艱辛。之後對上米契爾，他場均得分高達40分，我們只能盡力讓他得分變得困難一些。現在面對布朗森也是一樣，我們要讓他每一次得分都必須付出代價，同時壓制尼克其他球員的發揮。」

但這樣的任務設定顯然會更艱鉅，因為尼克為了避免太依賴布朗森的火力，賽季之前積極補強，建構強力先發五門齊陣容，從唐斯（Karl-Anthony Towns）、阿努諾比（OG Anunoby）、布里吉斯（Mikal Bridges）到哈特（Josh Hart），都具備足以痛擊對手的強悍得分能力，要如何同時限制這些進攻武器，將成為溜馬防守端的重大考驗。