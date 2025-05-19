NBA／雷霆灰狼尼克溜馬爭霸 史上首見連7年不同球隊奪冠
隨著金塊在今天搶七大戰慘敗給雷霆之後，意味著聯盟將會誕生一支新鮮的冠軍球隊，這將是連續7年由不同球隊奪下金盃，寫下紀錄的同時，也宣告NBA正式邁入一個全新世代。
自從2019年暴龍終結「宇宙勇」的三連霸美夢奪下隊史首冠之後，聯盟正式結束「勇騎之爭」，邁入一個全新的戰國時代。接下來的幾個賽季，湖人、公鹿、勇士、金塊、塞爾蒂克先後奪冠，而今年賽季隨著尋求衛冕的綠衫軍、金塊、勇士先後倒地，尼克、溜馬、灰狼和雷霆殺出重圍，將要爭取最後的總冠軍。
尼克距離前一次奪冠已經要追溯到1973年，而上一次闖進分區決賽則是在2000年；雷霆前身西雅圖超音速曾在1979年奪下總冠軍，自從搬到奧克拉荷馬市後，分別在2011年、2012年、2014年、2016年打到西區冠軍賽。
至於從ABA合併轉NBA的溜馬將挑戰隊史首座總冠軍；而1989年成軍的灰狼也只是隊史第3次打到分區冠軍賽，他們也是要挑戰歷史。
70年代的NBA呈現群雄並起的格局，從1971年到1980年共有8支不同球隊奪冠，其中71年到75年分別是5支不同球隊奪冠，76年到80年也是5支不同球隊奪冠，10年間只有塞爾蒂克和湖人各2次奪冠。
如今雷霆、灰狼、尼克和溜馬的出線，也造就史上首次連續7年都是不同球隊登頂的特殊情景，象徵聯盟走向一個更加均衡競爭的嶄新格局。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言