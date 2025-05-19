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NBA／雷霆灰狼尼克溜馬爭霸 史上首見連7年不同球隊奪冠

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷霆、灰狼、尼克和溜馬殺出重圍，將要爭取最後的總冠軍。 美聯社
雷霆、灰狼、尼克和溜馬殺出重圍，將要爭取最後的總冠軍。 美聯社

隨著金塊在今天搶七大戰慘敗給雷霆之後，意味著聯盟將會誕生一支新鮮的冠軍球隊，這將是連續7年由不同球隊奪下金盃，寫下紀錄的同時，也宣告NBA正式邁入一個全新世代。

自從2019年暴龍終結「宇宙勇」的三連霸美夢奪下隊史首冠之後，聯盟正式結束「勇騎之爭」，邁入一個全新的戰國時代。接下來的幾個賽季，湖人、公鹿、勇士、金塊、塞爾蒂克先後奪冠，而今年賽季隨著尋求衛冕的綠衫軍、金塊、勇士先後倒地，尼克、溜馬、灰狼和雷霆殺出重圍，將要爭取最後的總冠軍。

尼克距離前一次奪冠已經要追溯到1973年，而上一次闖進分區決賽則是在2000年；雷霆前身西雅圖超音速曾在1979年奪下總冠軍，自從搬到奧克拉荷馬市後，分別在2011年、2012年、2014年、2016年打到西區冠軍賽。

至於從ABA合併轉NBA的溜馬將挑戰隊史首座總冠軍；而1989年成軍的灰狼也只是隊史第3次打到分區冠軍賽，他們也是要挑戰歷史。

70年代的NBA呈現群雄並起的格局，從1971年到1980年共有8支不同球隊奪冠，其中71年到75年分別是5支不同球隊奪冠，76年到80年也是5支不同球隊奪冠，10年間只有塞爾蒂克和湖人各2次奪冠。

如今雷霆、灰狼、尼克和溜馬的出線，也造就史上首次連續7年都是不同球隊登頂的特殊情景，象徵聯盟走向一個更加均衡競爭的嶄新格局。

NBA群雄並起邁入戰國時代。圖截自X
NBA群雄並起邁入戰國時代。圖截自X

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