NBA／太陽新主帥遴選第二輪 8位候選人出爐接受面試
鳳凰城太陽隊正積極展開總教練遴選作業，根據《The Athletic》報導，球隊已將候選名單縮小至8人，並預計於接下來一週進行第二輪面試，以尋找適合帶領球隊重返競爭行列的掌舵者。
這8位候選人涵蓋多位資深助理教練與前總教練，包括目前效力於獨行俠、擔任基德（Jason Kidd）首席助教的史威尼（Sean Sweeney），以及太陽現任助教費茲戴爾（David Fizdale），他曾執教灰熊與尼克，具備豐富領軍經驗。前黃蜂總教練、現任鵜鶘助教博雷戈（James Borrego）同樣名列其中，他過去也曾短暫擔任魔術的代理主帥。
此外，名單中還包含兩位現役騎士助理教練：布萊恩（Johnnie Bryant）與奧特（Jordan Ott），兩人皆具備在多支球隊歷練的資歷。籃網助教赫切爾（Steve Hetzel）亦是候選人之一，他曾效力於活塞、黃蜂、魔術與拓荒者。灰狼助教諾里（Micah Nori）因去年季後賽代理執教期間表現穩健，也受到太陽隊青睞。來自雷霆的助理教練布利斯（Dave Bliss）則是另一位進入複選名單的年輕人選。
太陽隊在過去兩季分別由佛蓋爾（Frank Vogel）與布丹霍澤（Mike Budenholzer）執教，但皆未能率隊在季後賽中有所突破。新任總經理古格里（Brian Gregory）日前表示，目前的首要任務是為杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）與布克（Devin Booker）尋找一位能建立信任、激發潛力的教練人選。
球團傾向聘用首度執掌兵符的新生代教練，以期為球隊注入新戰術理念與領導風格，扭轉低迷戰績並開創新局。預計最終人選將於本月內出爐。
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