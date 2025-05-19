NBA／太陽新主帥遴選第二輪 8位候選人出爐接受面試

鳳凰城太陽隊正積極展開總教練遴選作業，根據《The Athletic》報導，球隊已將候選名單縮小至8人，並預計於接下來一週進行第二輪面試，以尋找適合帶領球隊重返競爭行列的掌舵者。

這8位候選人涵蓋多位資深助理教練與前總教練，包括目前效力於獨行俠、擔任基德（Jason Kidd）首席助教的史威尼（Sean Sweeney），以及太陽現任助教費茲戴爾（David Fizdale），他曾執教灰熊與尼克，具備豐富領軍經驗。前黃蜂總教練、現任鵜鶘助教博雷戈（James Borrego）同樣名列其中，他過去也曾短暫擔任魔術的代理主帥。

REPORT: Dallas Mavericks assistant coach Sean Sweeney has advanced to the second round as one of the top eight candidates for the Phoenix Suns’ head coach position, per @ChrisBHaynes



Haynes didn’t mention Jared Dudley as one of the remaining candidates. pic.twitter.com/q42ug1i9qq — MFFL NATION (@NationMffl) 2025年5月18日

此外，名單中還包含兩位現役騎士助理教練：布萊恩（Johnnie Bryant）與奧特（Jordan Ott），兩人皆具備在多支球隊歷練的資歷。籃網助教赫切爾（Steve Hetzel）亦是候選人之一，他曾效力於活塞、黃蜂、魔術與拓荒者。灰狼助教諾里（Micah Nori）因去年季後賽代理執教期間表現穩健，也受到太陽隊青睞。來自雷霆的助理教練布利斯（Dave Bliss）則是另一位進入複選名單的年輕人選。

The two names that stick out:



Johnnie Bryant and James Borrego.



Both have built some really strong relationships with stars around the league and have been rising as assistant coaches on teams' radars in recent years.



Borrego will get another chance, but will it be in PHX? https://t.co/psOlUqjWST — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) 2025年5月18日

太陽隊在過去兩季分別由佛蓋爾（Frank Vogel）與布丹霍澤（Mike Budenholzer）執教，但皆未能率隊在季後賽中有所突破。新任總經理古格里（Brian Gregory）日前表示，目前的首要任務是為杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）與布克（Devin Booker）尋找一位能建立信任、激發潛力的教練人選。

球團傾向聘用首度執掌兵符的新生代教練，以期為球隊注入新戰術理念與領導風格，扭轉低迷戰績並開創新局。預計最終人選將於本月內出爐。