快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

NBA／提前放暑假養馬去？約柯奇：這幾天會喝很多啤酒

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇。 美聯社
約柯奇。 美聯社

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）本季征戰落幕，在昨日西區第二輪第7戰以93比125不敵雷霆隊後遭到淘汰。賽後，這位三度獲得年度MVP的中鋒對於未來計畫語帶輕鬆，只確定一件事：「接下來幾天，應該會喝很多啤酒吧。」

儘管以敗仗收尾，約柯奇在2024-25年賽季仍繳出超越MVP水準的驚人表現，首次在例行賽打出平均大三元數據，場均可拿下29.6分12.7籃板10.2助攻。不過這樣的生涯新高表現恐怕還是無法讓他再拿一次年度MVP，本季MVP預測呼聲最高的依然是雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

談到季後賽提前淘汰出局，約柯奇並未多談細節，而是笑說自己目前只想要放鬆一下，「我們再看看接下來的安排，但這幾天，會喝很多啤酒，應該是這樣。」

約柯奇也很可能將抽空與他熱愛的馬匹相處，他在過去多次提到賽馬是自己放鬆的最大樂趣之一。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／亞歷山大35分領軍 雷霆搶七大戰痛宰金塊挺進西決

雷霆在西區第二輪系列賽搶七大戰中以125比93大勝金塊，順利晉級西區冠軍戰。當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場19投12中豪取35分，威廉斯（Jalen Willi

NBA／葛登參與金塊戰術演練 搶七能否上陣醫療團隊說了算

丹佛金塊今天進行了搶七大戰賽前的戰術演練，而葛登（Aaron Gordon）也參與其中，球隊一切準備都假設這位「絕命悍將」能夠上場。 當然這是最理想的情況。這位屢屢用關鍵一擊拯救金塊的鋒線悍將，

NBA／「雷霆主場更吵鬧」 楊恩放暑假仍不忘挑釁尼克球迷

老鷹隊雖已結束本季賽程，但當家控衛楊恩（Trae Young）仍不忘「嘴」上功夫，藉機嘲諷老對手紐約尼克隊的球迷。 在週日雷霆與金塊的西區準決賽第7戰期間，楊恩於社群平台X發文表示，奧克拉荷馬球

NBA／太陽新主帥遴選第二輪 8位候選人出爐接受面試

鳳凰城太陽隊正積極展開總教練遴選作業，根據《The Athletic》報導，球隊已將候選名單縮小至8人，並預計於接下來一週進行第二輪面試，以尋找適合帶領球隊重返競爭行列的掌舵者。 這8位候選人涵

NBA／提前放暑假養馬去？約柯奇：這幾天會喝很多啤酒

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）本季征戰落幕，在昨日西區第二輪第7戰以93比125不敵雷霆隊後遭到淘汰。賽後，這位三度獲得年度MVP的中鋒對於未來計畫語帶輕鬆，只確定一件事：「接下來幾天，應

NBA／雷霆7場苦戰加速成長 主帥：金塊逼出我們潛力極限

雷霆隊在西區第二輪搶七大戰展現強大攻守優勢和陣容深度，幾乎全場壓制金塊，最終以125比93大勝，晉級西區冠軍賽。這是雷霆自2016年以來首度闖進西決，總教練戴格諾（Mark Daigneault）賽後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。