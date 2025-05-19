NBA／提前放暑假養馬去？約柯奇：這幾天會喝很多啤酒

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）本季征戰落幕，在昨日西區第二輪第7戰以93比125不敵雷霆隊後遭到淘汰。賽後，這位三度獲得年度MVP的中鋒對於未來計畫語帶輕鬆，只確定一件事：「接下來幾天，應該會喝很多啤酒吧。」

儘管以敗仗收尾，約柯奇在2024-25年賽季仍繳出超越MVP水準的驚人表現，首次在例行賽打出平均大三元數據，場均可拿下29.6分12.7籃板10.2助攻。不過這樣的生涯新高表現恐怕還是無法讓他再拿一次年度MVP，本季MVP預測呼聲最高的依然是雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

談到季後賽提前淘汰出局，約柯奇並未多談細節，而是笑說自己目前只想要放鬆一下，「我們再看看接下來的安排，但這幾天，會喝很多啤酒，應該是這樣。」

約柯奇也很可能將抽空與他熱愛的馬匹相處，他在過去多次提到賽馬是自己放鬆的最大樂趣之一。

"The next couple of days is gonna be a lot of beer probably.”



— Nikola Jokic. 🤣🍺



(h/t @ohnohedidnt24)



pic.twitter.com/RA2AtVOO74 — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年5月18日