NBA／雷霆7場苦戰加速成長 主帥：金塊逼出我們潛力極限

雷霆隊在西區第二輪搶七大戰展現強大攻守優勢和陣容深度，幾乎全場壓制金塊，最終以125比93大勝，晉級西區冠軍賽。這是雷霆自2016年以來首度闖進西決，總教練戴格諾（Mark Daigneault）賽後盛讚球員在高壓情境下的專注與表現。

「很少有比賽能讓你在早上醒來時就知道你會終生難忘，而今天第7戰就是其中之一」戴格諾說道。「我們的球員在這樣的壓力下保持專注，並展現出這種水準的表現，真的非常令人印象深刻。」

"There's not many games you wake up in the morning and you know that you're going to remember the game for the rest of your life and Game 7's one of them... to be able to focus through that is very impressive."



Mark Daigneault on OKC's focus in a HUGE winner-take-all game 💯 pic.twitter.com/eevltix77I — NBA (@NBA) 2025年5月19日

雷霆本場最多領先達38分，全隊命中率達54%，其中第二節打出39比20的攻勢，半場便建立14分優勢，下半場徹底拉開比分。戴格諾表示，球隊能在強敵金塊面前表現得如此沉穩，是系列賽一步步成長的成果。

「我們現在比系列賽開始時更強，這就是因為丹佛。是他們逼出了我們潛力的極限，」戴格諾說到。「我們面對的是上上季的總冠軍球隊、有三屆MVP約柯奇（Nikola Jokić），而我們迎頭趕上，並且完成突破。」

Coach Mark Daigneault gives respect to the entire Denver org after a hard-fought series:

"They pushed us to the limit, and we just have such respect for all the guys in that locker room." pic.twitter.com/hKpK8kCxKY — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2025年5月18日

雷霆主控亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高35分，威廉斯（Jalen Williams）貢獻24分，菜鳥華勒斯（Cason Wallace）更在第三節完成快攻灌籃，點燃主場氣氛。

金塊方面，約柯奇得到20分、9籃板與7助攻。主力前鋒葛登（Aaron Gordon）帶傷上陣，儘管左腿筋拉傷未癒，仍打了25分鐘攻下8分、11籃板。

對此，戴格諾也給予對手高度肯定：「金塊是一支具備冠軍經驗的球隊，他們很清楚如何贏球。他們逼迫我們每場都要提升水準，我為球員們能在這樣的考驗中通過感到驕傲。」

雷霆將在台灣時間週三主場迎戰同樣以第7戰晉級的灰狼，爭奪總冠軍賽門票。這支平均年齡僅24歲的年輕隊伍，正朝隊史新頁穩健邁進。