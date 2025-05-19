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NBA／雷霆7場苦戰加速成長 主帥：金塊逼出我們潛力極限

聯合新聞網／ 綜合外電報導
年輕雷霆挾例行賽68勝戰績，全力朝總冠軍之路邁進。 法新社
年輕雷霆挾例行賽68勝戰績，全力朝總冠軍之路邁進。 法新社

雷霆隊在西區第二輪搶七大戰展現強大攻守優勢和陣容深度，幾乎全場壓制金塊，最終以125比93大勝，晉級西區冠軍賽。這是雷霆自2016年以來首度闖進西決，總教練戴格諾（Mark Daigneault）賽後盛讚球員在高壓情境下的專注與表現。

「很少有比賽能讓你在早上醒來時就知道你會終生難忘，而今天第7戰就是其中之一」戴格諾說道。「我們的球員在這樣的壓力下保持專注，並展現出這種水準的表現，真的非常令人印象深刻。」

雷霆本場最多領先達38分，全隊命中率達54%，其中第二節打出39比20的攻勢，半場便建立14分優勢，下半場徹底拉開比分。戴格諾表示，球隊能在強敵金塊面前表現得如此沉穩，是系列賽一步步成長的成果。

「我們現在比系列賽開始時更強，這就是因為丹佛。是他們逼出了我們潛力的極限，」戴格諾說到。「我們面對的是上上季的總冠軍球隊、有三屆MVP約柯奇（Nikola Jokić），而我們迎頭趕上，並且完成突破。」

雷霆主控亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高35分，威廉斯（Jalen Williams）貢獻24分，菜鳥華勒斯（Cason Wallace）更在第三節完成快攻灌籃，點燃主場氣氛。

金塊方面，約柯奇得到20分、9籃板與7助攻。主力前鋒葛登（Aaron Gordon）帶傷上陣，儘管左腿筋拉傷未癒，仍打了25分鐘攻下8分、11籃板。

對此，戴格諾也給予對手高度肯定：「金塊是一支具備冠軍經驗的球隊，他們很清楚如何贏球。他們逼迫我們每場都要提升水準，我為球員們能在這樣的考驗中通過感到驕傲。」

雷霆將在台灣時間週三主場迎戰同樣以第7戰晉級的灰狼，爭奪總冠軍賽門票。這支平均年齡僅24歲的年輕隊伍，正朝隊史新頁穩健邁進。

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