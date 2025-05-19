NBA／金塊連兩年倒在第二輪搶七大戰 穆雷誓言：明年捲土重來
金塊在西區第二輪最終決戰慘敗雷霆32分之多，確定無緣晉級西區決賽，連兩年都在第二輪搶七之戰落敗。比賽結束後，關於球隊未來的討論也隨之展開。
金塊主控穆雷（Jamal Murray）此戰手感不佳，16投僅中6，攻下13分。賽後他在受訪時仍展現信心，堅信球隊擁有再度衝擊總冠軍的實力。「百分之百可以，」穆雷表示，「我們今晚只是差了一點。我們會重返訓練場，明年再來。」
穆雷的樂觀態度也建立在球隊核心陣容續留的穩定基礎上。穆雷於2024年9月與球隊簽下4年2.08億美元的頂薪延長合約，合約將保障至2028-29年賽季。中鋒約柯奇（Nikola Jokic）則至少還有兩年保障合約，並在2027-28年賽季前擁有一份價值6300萬美元的球員選項。前鋒葛登（Aaron Gordon）同樣合約保障至2027-28年賽季，也握有球員選項。
儘管本季未能衛冕成功，金塊仍連續第3季拿下至少50勝，達成連續8年闖進季後賽。不過，自2023年奪冠以來，球隊陣容深度逐年下滑，也讓他們難以進一步突破第二輪關卡。
金塊在過去3季始終維持聯盟強權地位，但本季傷兵不斷，加上第7戰的慘敗，也讓外界對這套核心組合的未來產生更多關注與討論。接下來，球隊勢必需要調整與補強，才能把握「地表最強」約柯奇的巔峰時刻，再次衝擊總冠軍。
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