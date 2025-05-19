NBA／「雷霆主場更吵鬧」 楊恩放暑假仍不忘挑釁尼克球迷
老鷹隊雖已結束本季賽程，但當家控衛楊恩（Trae Young）仍不忘「嘴」上功夫，藉機嘲諷老對手紐約尼克隊的球迷。
在週日雷霆與金塊的西區準決賽第7戰期間，楊恩於社群平台X發文表示，奧克拉荷馬球迷的聲量比起尼克球迷「更大聲」。雖未指名道姓，但針對過去屢次與楊恩交鋒、且因季後賽氣氛著名的麥迪遜廣場花園球館（MSG），此話明顯帶有針對意味。
楊恩與尼克的「恩怨情仇」始於2021年季後賽首輪，當時老鷹以4比1淘汰尼克，楊恩在紐約主場「鞠躬」慶祝晉級，成為尼克球迷的頭號公敵。之後雙方每逢對戰，MSG便時常響起「FXXX Trae Young」的辱罵聲，即使楊恩缺席比賽也不例外。
最近一次的交鋒發生在去年的季中錦標賽八強戰，老鷹擊敗尼克後，楊恩更在MSG中場「搖骰子」慶祝，再度激怒紐約球迷。
雖然本季老鷹與尼克在例行賽交手5場，尼克以3勝2敗略佔上風，但老鷹最終連續敗於附加賽，無緣季後賽。反觀尼克則一路高歌前進進，自1999-00年賽季再度重返東區冠軍賽。
楊恩雖未能出戰季後賽，卻再次透過社群媒體刷存在感，延續與尼克球迷之間的火藥味。
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