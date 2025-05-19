NBA／西區冠軍戰對決灰狼 亞歷山大：最終目標當然不僅於此

西區龍頭奧克拉荷馬雷霆，今天在主將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨拿35分的優質表現下，以125比93擊敗失誤連連的丹佛金塊晉級。雷霆在西區冠軍賽的對手將是明尼蘇達灰狼。

法新社報導，亞歷山大領軍的雷霆在這場勝利後，將面對愛德華（Anthony Edwards）率領的灰狼爭奪下個月NBA總冠軍賽的門票，雙方第一戰將於台灣時間21日舉行。

亞歷山大在獲勝後表示「感覺很好」。他還說：「我們最終目標當然不僅是西區決賽，但這是實現目標的必經之路。」

亞歷山大進一步表示，「我們今晚全力以赴，現在要與灰狼這支非常優秀的球隊進行4場比賽，這是我們關注的重點。」

亞歷山大目前正與金塊的約柯奇（Nikola Jokic）爭奪NBA年度最有價值球員。他今天投進全場最高的35分，隊友威廉斯（Jalen Williams）也貢獻次高的24分。

金塊全隊得分最多的是約柯奇，有20分、9個籃板與7次助攻表現，布勞恩（Christian Braun）得19分，穆雷（Jamal Murray）13分。

SGA POWERS OKC TO WESTERN CONFERENCE FINALS!!!!



⛈️ 35 points

⛈️ 4 assists

⛈️ 3 steals

⛈️ 12-19 from the floor



Game 1 vs. MIN: Tuesday at 8:30pm/et on ESPN 🍿 pic.twitter.com/7E3wJp17cE — NBA (@NBA) 2025年5月18日

然而金塊今天為失誤連連付出慘痛代價，他們全場23次失誤，讓雷霆逮到機會以兇猛攻勢轉化為37分。

金塊臨時總教練艾德曼（David Adelman）表示，「失誤顯然是這場比賽的一大問題」。

金塊在第一節有著不錯的開局，先在本節中取得11分領先，並以26比21的5分優勢進入第二節。但比賽卻出現決定性逆轉，雷霆充分發揮強大進攻實力，整節以39分對上金塊的20分。

雷霆前鋒威廉斯（Jalen Williams）在主場強壓對手，他在第二節11投8中砍下17分，幫助雷霆以60比46進入中場休息。

下半場開始，雷霆延續第二節的氣勢一舉擊潰金塊，當節比數37比26，雷霆領先幅度已經不可動搖。雷霆在第四節仍持續掌控局面，且在比賽還剩不到4分鐘時已經領先多達43分，最後輕鬆獲勝。

與此同時，艾德曼也對金塊未能延續第一節的良好開局感到惋惜，「那是我們真正控制比賽的機會」，「但他們不斷換上新球員，讓我們應接不暇。」