NBA／亞歷山大35分領軍 雷霆搶七大戰痛宰金塊挺進西決

雷霆在西區第二輪系列賽搶七大戰中以125比93大勝金塊，順利晉級西區冠軍戰。當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場19投12中豪取35分，威廉斯（Jalen Williams）也一掃低迷，17投10中貢獻24分7助攻5籃板，聯手率領球隊取得系列賽最終勝利。

這是雷霆自2016年以來首次闖入西區冠軍賽，他們將面對第6種子的灰狼，系列賽首戰將於台灣時間星期三開打。雷霆本季例行賽戰績為68勝14負，不僅是全聯盟最佳，成為歷史上最年輕的60勝球隊，更創下單季最多淨勝分紀錄。

雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）賽後盛讚球員們的表現：「這種比賽並不多見，你在早上醒來時就知道這場比賽會成為你永遠難忘的回憶，而搶七之戰就是其中之一。能在這種壓力下保持專注，並打出這樣的表現，實在令人印象深刻。」

SGA POWERS OKC TO WESTERN CONFERENCE FINALS!!!!



⛈️ 35 points

⛈️ 4 assists

⛈️ 3 steals

⛈️ 12-19 from the floor



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三屆MVP約柯奇（Nikola Jokic）雖拿下20分9籃板7助攻的成績，但仍無法阻止球隊的潰敗。葛登（Aaron Gordon）克服左腿筋拉傷的影響帶傷上陣，得到8分和11籃板。金塊代理總教練艾德曼（David Adelman）表示，戈登的表現讓他無比驚嘆。

「在這種傷勢下，還有誰會願意嘗試在場上奔跑？而他不僅做到了，還是在搶七戰、客場對陣雷霆，這是我見過最不可思議的事之一，」艾德曼說。

比賽一開始，金塊曾一度領先11分，但雷霆很快在第二節逆轉局勢。他們單節轟下39分，僅讓金塊拿到20分，半場取得60比46的領先。

第三節剛開始不久，葛登因對亞歷山大出肘被判一級惡意犯規，這一事件進一步激勵了雷霆。亞歷山大兩罰全中後，威廉斯跳投命中，將比分拉開至66比46。

Nothing but respect between SGA and Jokić 🤝 pic.twitter.com/sIKM0Gwco2 — NBA (@NBA) 2025年5月18日

不久之後，華勒斯（Cason Wallace）在快攻中完成灌籃，甚至隔扣約柯奇，引爆全場觀眾的熱情。雷霆最終將分差一路擴大，輕鬆拿下比賽。

雷霆和灰狼在例行賽交手各取得2勝，兩支年輕勁旅的對決，可說是西區決賽嶄新的風景。戴格諾也對球隊爭取總冠軍的前景充滿信心：「我們現在比系列賽開始時更好，這都是因為金塊的壓力逼迫我們成長。」