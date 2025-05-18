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NBA／葛登參與金塊戰術演練 搶七能否上陣醫療團隊說了算

聯合新聞網／ 綜合外電報導
葛登受腿傷影響，搶七上場仍是未知數。 美聯社
葛登受腿傷影響，搶七上場仍是未知數。 美聯社

丹佛金塊今天進行了搶七大戰賽前的戰術演練，而葛登（Aaron Gordon）也參與其中，球隊一切準備都假設這位「絕命悍將」能夠上場。

當然這是最理想的情況。這位屢屢用關鍵一擊拯救金塊的鋒線悍將，左腿筋傷勢仍未完全康復，金塊將會搶七大戰開賽之前，決定他是否能夠上場。

「我相信醫療團隊會在比賽前做出評估，」金塊代理主帥艾德曼（David Adelman）在今天的訓練後表示。「這種情況不像3週後才比賽，沒那麼多時間讓他逐步康復。他的上場與否將取決於他的舒適度，還有醫療團隊對他的活動範圍與負荷能力的評估。」

艾德曼強調，如果葛登獲得醫療許可，他將會以先發身分登場。

葛登在第6戰比賽末段因感覺左腿筋不適而提前退場，當時他接受媒體採訪時曾表示：「目前感覺還好，將會馬上開始復原過程。」

葛登在本次季後賽已有兩次上演致勝一擊的表現。首輪面對快艇的第4戰他一記不可思議的補扣絕殺比賽；而在面對雷霆的首戰，他在比賽結束前2.8秒命中三分球帶領球隊取勝。此外，他在第3戰正規時間結束前27秒也命中了一記重要三分球，將比賽逼進延長，最終幫助金塊拿下勝利。

葛登整個季後賽場均能拿下16.8分和7.3籃板，數據顯示，今年季後賽當他得分達到至少20分時，金塊戰績為5勝0敗。

但這並非葛登本季第一次受到傷病困擾，他在例行賽僅出賽51場，因右小腿拉傷和左腳踝扭傷缺席多場。倘若葛登無法上場，金塊隊可能採用華森（Peyton Watson）或衛斯特布魯克（Russell Westbrook）頂替，並可能給史特羅瑟（Julian Strawther）更多上場時間。斯特羅瑟在G6替補上場表現亮眼，拿下15分。

「我們知道他會盡全力上場，」華森說道，「但若他無法以100%的狀態出戰，我已準備好站出來，無論球隊需要我做什麼。」

華森也明白葛登的困境，因為他自己本季初也曾因腿筋傷勢缺席。

「腿筋傷勢真的很難纏，」華森解釋，「無論是防守時蹲下，從床上爬起來，甚至刷牙這種日常動作，都會感到疼痛。這種軟組織傷勢就是這麼煩人。」

在金塊進入這場G7生死戰之前，葛登的狀況成為焦點。若他無法上場，金塊在防守和進攻端將失去一名關鍵支柱。他本季季後賽表現穩定，是球隊禁區與籃板的重要支柱。

無論葛登最終是否上場，金塊都將面對一場極具挑戰性的生死戰，而勝者將晉級西區冠軍賽，面對明尼蘇達灰狼。

NBA季後賽

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