NBA／生涯搶七經驗值遠勝雷霆 約柯奇點明贏球四大關鍵

被球迷戲稱為「約G7」的金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic），加上明天對雷霆的最終戰役，這將是他生涯第7次打搶七大戰。

前面6次出征，金塊取得4勝2敗的成績，其中2次落敗分別是2019年第二輪對拓荒者、以及2024年第二輪對灰狼。而約柯奇在這6場比賽中，場均可以攻下24.3分15.5籃板7.3助攻1抄截2阻攻，投籃命中率43.1%。

約柯奇豐富的搶七經驗值和年輕雷霆成員有著明顯落差，總計金塊搶七經驗次數多達36次，雷霆僅有3次，分別是亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、多特（Luguentz Dort）和哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）。

即便如此，面臨搶七客場作戰的巨大壓力，即便是柯約奇這樣的識途老馬，仍是相當戒慎恐懼。當被問到要如何拿下重要的生死之戰，約柯奇直接點出其中關鍵，「防守、細節、籃板和失誤。這些將決定誰是勝者。」

金塊能贏得第6戰，兩位年輕小將布勞恩（Christian Braun）和史特羅瑟（Julian Strawther）的出色發揮至關重要，幫助球隊穩住局面。約柯奇也期盼能夠在搶七大戰中展現如同第6戰的進攻優勢。

「這是我們這個系列賽中第一次沒有出現進攻犯規。這幫助很大。面對雷霆這樣天賦爆滿的對手，減少不必要的失誤和進攻犯規將是左右比賽勝負的關鍵。」約柯奇說。