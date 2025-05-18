NBA／聯合試訓發揮出色 中國19歲小將有望衝擊選秀首輪

為期一周的芝加哥NBA選秀聯合訓練營於近期結束，來自中國的年輕球員楊瀚森於訓練營中發揮出色，連續兩場得分上雙，成功吸引多家媒體的關注，甚至有選秀預測網站將他排入首輪末段，顯示楊瀚森的潛力已受到外界認可，未來極有可能挑戰NBA。

作為今年唯一一位入選NBA選秀聯合訓練營的中國球員，楊瀚森通過自身的精彩表現，引起外界關注。在日前的體測會上，他展現出優異的身體天賦，穿鞋身高超過218.4公分、體重114.3公斤以及站立摸高達281.9公分，在隨後的五對五對抗賽中，楊瀚森同樣表現不俗。

首場比賽，楊瀚森代表多梅爾坎特隊（Domercant）出戰19分鐘，投7中5，得到12分、1籃板、2助攻與1阻攻；第二場比賽，他在18分鐘的上場時間內，繳出11分、6籃板與6助攻與1阻攻的數據。總體來說，在有限的上場時間內，楊瀚森以不錯的投籃命中率，繳出一份漂亮的成績單，讓外界更加認識這位年僅19歲、遠從東方而來的球員。

在連續兩場對抗賽打出精彩表現後，楊瀚森已經引起多位美國選秀專家的關注，他的選秀行情也跟著水漲船高，《NBA Draft Room》選秀預測網站甚至將他的選秀順位上升至首輪末段，顯示出楊瀚森具有衝擊NBA的潛力。楊瀚森在接受媒體採訪時說道，「整體發揮還算正常，但其實我覺得我可以做得更好。」並表示：「透過這次集訓，結識了很多來自世界各地優秀的籃球朋友，從他們身上我也看到了自己在體能、速度、防守等等方面的差距，也給我今後訓練指明了方向。」

然而，在楊瀚森身上也有許多顯而易見的缺點，需要在未來做出改善，《ESPN》記者吉佛尼（Jonathan Givony）提到：「楊瀚森的技術水準相當不錯，儘管有時會顯露出缺乏速度和爆發力的弱點，例如在禁區錯失一些本可命中的好機會，或是在外線防守時被對手突破。」

吉佛尼繼續補充：「外界對他在大範圍防守能力方面仍有疑問，加上他在37分鐘出場時間中僅搶下3個防守籃板，這也是一個值得關注的問題。」

按照計劃，在參加完芝加哥集訓後，楊瀚森將返回洛杉磯，在經紀團隊的安排下繼續進行特訓，以完善自己的技戰術細節。隨後，他將參加經紀公司組織的團隊試訓，屆時各球隊的管理層和教練組也會到場觀摩。