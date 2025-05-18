NBA／威廉斯系列賽持續低迷 雷霆主帥信心喊話盼拿下搶七

雷霆隊在本季例行賽中贏下了68場比賽、締造NBA史上最佳得失分差，目標志在奪冠的他們卻遭受不少質疑的聲量，而這些疑慮很大一部分來自於陣中明星球員威廉斯（Jalen Williams）去年及今年季後賽的表現。

去年西區季後賽次輪，雷霆對戰獨行俠的系列賽末段，他如同「隱形人」，無法提供球隊主力亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）足夠支援，在G3、G4與G5中，他僅拿下16分、14分及12分，總體命中率皆不盡理想。直至今年季後賽，儘管面對灰熊隊時，威廉斯能夠繳出場均23.3分的好表現。然而，在第二輪面對實力更堅強的丹佛金塊時，威廉斯再度陷入低迷，系列賽前6場，他投籃命中率僅為33.7%，三分命中率更跌至21.2%，場均僅有16.5分，與例行賽的場均21.6分、48%命中率與37%三分命中率，形成鮮明對比。

雖然威廉斯憑藉例行賽的出色表現，首度入選全明星賽，但在季後賽對金塊的系列戰中，他的表現卻有失明星球員水準。在與金塊關鍵的第6戰中，他16投僅3中，拿下季後賽生涯最低的6分，雷霆也因此錯失終結系列賽的機會，被迫將在台灣時間周一與金塊上演「搶七大戰」。

威廉斯因持續在季後賽低迷的表現，甚至被拿來與「季後賽隱形人」哈登（James Harden）做比較，後者同樣為明星球員，雖有輝煌例行賽生涯，但也多次在季後賽中表現失常、令人失望。

儘管外界對於威廉斯能否擺脫低潮感到疑慮，但主帥戴格諾（Mark Daigneault）對他仍抱持強烈信心，「他是一個非常有動力的競爭者，第7戰他一定會做好準備，」戴格諾談到威廉斯時表示。並提到：「我相信他對比賽的結果感到失望，我們大家都一樣，正在反思自己可以做得更好的地方。但當搶七比賽開打時，他會準備好全力以赴。」

對於威廉斯以及這支年輕球隊的多數成員來說，台灣時間下周一的第7戰無疑是他們職業生涯中最重要的一戰。

除了當家球星亞歷山大之外，沒有任何一位雷霆球員有第7戰的出賽經驗，包括曾在2020年奧蘭多泡泡園區中隨洛杉磯湖人隊奪冠的卡盧索（Alex Caruso）。

面對大賽經驗豐富、曾於兩年前奪冠的金塊隊，雷霆陣中主力如威廉斯、霍姆葛倫（Chat Holgram）、亞歷山大等人勢必要將自身狀態調整至最佳，才有可能延續球隊在今年季後賽的旅程。