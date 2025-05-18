NBA／透納出色防守助隊再闖東冠 傳續留溜馬機會濃厚

溜馬隊在今年季後賽中持續高歌前進，首輪擊敗由安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與里拉德（Damian Lillard）雙星坐鎮的公鹿後，他們在次輪系列賽又以4勝1敗的戰績「以下剋上」，成功扳倒東區龍頭騎士，連續第2年闖進東區決賽。

其中，中鋒透納（Myles Turner）可說是扮演關鍵角色，透過其優異的封阻能力，支撐起球隊的禁區防線。

在陣中全明星球員席亞康（Pascal Siakam）與哈利伯頓（Tyrese Haliburton）領軍下，溜馬距離自2000年以來首度闖進NBA總冠軍賽只差4場勝利。

雖然席亞康與哈利伯頓是溜馬的焦點人物，但透納的表現同樣不容忽視，自進入NBA以來，他始終效力溜馬，於攻守兩端繳出穩定的表現。

根據資深記者費雪（Jake Fischer）報導，儘管透納今夏將成為完全自由球員，但他預計不會離開溜馬。

在2015年NBA選秀中，溜馬以第11順位選中來自德州大學的透納，生涯平均數據為每場14.1分、6.8籃板、1.3助攻、0.7抄截與2.2阻攻，更曾兩度榮獲聯盟阻攻王。

在本季例行賽中，透納場均貢獻15.6分、6.5籃板與2.0阻攻。值得一提的是，他本季三分球命中率為39.6%，為生涯最高，其可內可外的進攻手段，加上出色的禁區封阻能力，使透納成為溜馬在攻防兩端的重要支柱。

這位29歲正值當打之年的優質長人，在2023年1月與球隊簽下了一份兩年5800萬美元的延長合約，今年休賽季將成為自由球員的他，被外界看好會繼續留在溜馬。

透納在本季季後賽能繳出場均16.5分、6.0籃板、1.3助攻、0.7抄截與2.5阻攻，幫助球隊再度闖進東區冠軍賽。至今為止，他生涯尚未打進過NBA總決賽，若溜馬能再拿下4場勝利晉級總決賽，將會是一大突破。