NBA／布朗右膝半月板部分撕裂 綠衫軍雙槍身陷大傷陰霾

塞爾蒂克在昨日（17日）以81：119慘敗給尼克後，止步於東區季後賽第二輪，衛冕美夢破滅。賽後更傳出上季FMVP球星布朗（Jaylen Brown）被診斷出右膝部分半月板撕裂，預計本周將會接受進一步評估，決定是否需要動手術。

布朗上賽季被視為球隊奪冠的重要功臣，在總冠軍賽對戰獨行俠的五場比賽中，他繳出場均20.8分、5.4籃板與5.0助攻的數據，同時在防守端，他也發揮出色，成功限制住獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）的發揮。最終，在布朗打出攻防一體的表現下，他擠下隊友泰托姆（Jayson Tatum），奪下總冠軍賽MVP的殊榮。

然而，本季的他卻深陷傷病困擾。日前曾報導指出，自3月起，布朗就開始接受膝蓋止痛注射，以便繼續出賽。而根據消息人士透露，布朗在例行賽最後一個月以及整個季後賽期間都帶傷上陣，雖因傷勢缺席了塞爾蒂克隊例行賽的最後3場比賽，但在即時調整打法的情況下，最終他仍帶傷參與季後賽，在場均36.5分鐘的上場時間內，他攻下22.1分、7.1個籃板。

在季後賽第六戰於紐約落敗後，布朗曾談到自己的身體狀況：「我不會找藉口。」他對記者說，「顯然，以這樣的方式結束這個賽季很難接受，但就我們這個賽季的收尾來說，特別是我個人帶傷完成賽季，我為我們這個團隊感到驕傲。」

泰托姆在對尼克系列賽關鍵時刻重傷提前報銷。 美聯社

除了布朗的傷勢，先前塞爾蒂克另一位球星泰托姆在季後賽對尼克第四戰中，遭遇右腿阿基里斯腱撕裂，回歸時間仍未確定；而先發中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也因持續的傷病困擾，無法穩定出賽。下賽季的塞爾蒂克能否在東區持續保有競爭力，得視雙星的健康狀態而定。