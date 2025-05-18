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NBA／視巴特勒為重要補強 勇士總管對下季爭冠更具信心

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒於季中來到勇士，提升球隊整體競爭力。 美聯社
巴特勒於季中來到勇士，提升球隊整體競爭力。 美聯社

勇士在今年季後賽對戰灰狼失利後，將迎來漫長的休賽期，不過他們認為針對明年賽季所做的最大補強早已完成，那便是在今年季中交易得到巴特勒（Jimmy Butler）。

這筆關鍵交易激發了勇士隊在例行賽後半段的強勢反彈，一度帶領球隊打出成功的季末戰績，但最終因當家球星柯瑞（Stephen Curry）的腿部傷勢，球隊連輸灰狼4場，無奈止步西區季後賽第二輪。

自巴特勒加盟勇士後，改變了勇士在攻防兩端的化學效應，使球隊戰績觸底反彈。他在今年2月首度上陣時，勇士隊戰績為25勝26敗，而在接下來的例行賽、附加賽及季後賽中，只要巴特勒與柯瑞同時上場，球隊整體戰績為27勝8敗。

如今，勇士隊寄望下個賽季巴特勒、柯瑞與格林（Draymond Green）能共度完整賽季，為總教練柯爾（Steve Kerr）提供一套足以在競爭激烈的西區一搏的核心陣容。總管鄧利維（Mike Dunleavy）表示：「我認為我們透過引進巴特勒完成了一次重要的提升，」並補充：「去年這個時候，我還在擔心我們是否能找到一位稱職的二號人物。今年我們做到了，現在我對下個賽季感到更有信心，因為陣中有像Jimmy這樣的球員。」

「總體而言，我覺得我們目前的狀況比一年前要好太多。我們會持續調整、努力，只要柯瑞、格林、柯爾這些人還有競爭力，我們就會繼續追逐冠軍。」鄧利維說道。

NBA季後賽

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