NBA／連霸之路難於上青天 勇士以降連6支衛冕軍提前出局
儘管例行賽4戰橫掃尼克，但進入季後賽卻是不同光景。塞爾蒂克在東區第二輪系列賽走得跌跌撞撞，原本有機會在前兩戰取得領先優勢，沒想到卻在領先至少20分優勢下慘遭逆轉，就此跌入深淵，而泰托姆（Jayson Tatum）不幸傷到阿基里斯腱，更是宣判了衛冕軍死刑。
在今天第6戰中，塞爾蒂克整場比賽一路被壓制，最終慘輸38分之多，讓尼克創下隊史季後賽單場淨勝分紀錄，綠衫軍今年賽季慘膽收場，宣告衛冕夢碎。
根據統計，自勇士以來，已經有6支尋求衛冕的球隊提前倒地，加上今年在內，其中有4隊都是止步第二輪，分別是2022年公鹿、2023年勇士、2024年金塊、2025年塞爾蒂克。
此外，在告別勇士4年3冠的王朝世代後，聯盟再也沒有球隊能夠實現衛冕；期間由暴龍、湖人、公鹿、勇士、金塊、塞爾蒂克等6支不同球隊奪冠，倘若金塊遭雷霆淘汰，今年就將出現第7支不同於以往的球隊攀上巔峰。
如此戰國時代群雄並起的面貌，也是70年代的NBA以來首見，在1971年到1980年間一共有8支不同球隊登頂。
對於衛冕之路的艱辛，懷特（Derrick White）深有感觸。「當你剛拿下總冠軍，從第一天開始，妳就成了眾矢之的。」
總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）則表示：「我們設定了一個目標，但我們沒能實現。這樣的結果不應該抹去球員們所付出的努力。但說到態度和過程，球員的表現已經無可挑剔了。我認為他們整個賽季都傾盡全力了。」
被問到今年球隊與上季有何不同，馬祖拉說：「我沒看到有什麼不同。我看到的是整個賽季都有所提升。每個人都有正確的心態，朝著目標努力。我們只是在第二輪遇到了一支很棒的球隊，他們擊敗了我們。」
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