NBA／巴克利認為詹皇不是GOAT 而是歷史第7排布萊恩後面

喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（LeBron James）誰是史上最佳球員（GOAT），是近年球迷熱烈討論的話題。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）最近在節目上發表看法，他認為詹皇排在史上第7。

巴克利在《Don’t @ Me with Dan Dakich》節目中談到詹皇的歷史地位，「我一直說詹姆斯在我的榜單上是歷史第7。排在他前面的有張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、羅素（Bill Russell）、喬丹和羅伯森（Oscar Robertson），我把布萊恩（Kobe Bryant）排第6，詹姆斯第7。」

巴克利認為相比數據，球員帶來的恐懼感更重要，他說，「我愛詹姆斯，但大多數說他是GOAT的人，可能從未看過喬丹打球，他們最接近的體驗是看最後一舞（紀錄片），但這和親眼看喬丹摧毀對手完全不同，喬丹是完全不一樣的怪物。」

巴克利長期批評外界過於看重累積數據，認為詹皇才是GOAT，他曾說，「詹姆斯比喬丹多打幾個賽季？但他仍落後喬丹，太瘋狂了。」