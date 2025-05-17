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NBA／尼克相隔25年重返東冠舞台 主帥：我們還要再贏8場
尼克在今天主場第6戰以38分之差痛宰塞爾蒂克，以4勝2敗風光挺進東區冠軍賽，這是他們們自1999-00年賽季以來，相隔25年後再度闖進分區決賽。
本季尼克能夠突破第二輪的一大關鍵，便是與灰狼隊進行了兩隊明星前鋒藍道（Julius Randle）與唐斯（Karl-Anthony Towns）互換東家的交易案，在當時儘管兩隊都不被外界看好，不過如今卻都順利晉級到分區冠軍賽。
其中唐斯在今天的第6戰中，上半場就貢獻16分，全場進帳21分、12籃板，也讓尼克總教練錫伯杜給予高度肯定，「他今天在攻守兩端為我們奠定基調，我們都知道這會是一場48分鐘的纏鬥，因為兩隊都是攻防出色的隊伍，他們不會給你太多機會，你必須自己努力爭取，而我們也做到了。」
對於將在東區冠軍賽出戰溜馬，錫伯杜也說：「我們的目標一直都是總冠軍，接下來我們還要贏8場比賽（東區冠軍賽加總冠軍賽），因為奪冠需要的是16場勝利。」
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