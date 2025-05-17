快訊

選手證就是VIP！「世壯運優惠懶人包」餐廳、百貨、飯店、手搖飲 最強應援優惠一次看

MLB／道奇不敵天使…大谷陽春砲狙擊前東家第16轟獨占「全壘打王」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／不是屬於我們的一年 綠衫軍布朗：死亡後是重生

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布朗。 路透
布朗。 路透

衛冕軍塞爾蒂克隊今天在東區季後賽第二輪第6戰於紐約不敵尼克隊後，系列賽以2：4遭到淘汰出局也確定無緣衛冕，去年拿下總冠軍賽MVP的布朗（Jaylen Brown）今天雖然拿下全隊最高20分，但卻在第三節就犯滿離場，他賽後直言，以這種方式結束賽季確實很痛苦，這也不是屬於塞爾蒂克的一年。

塞爾蒂克在日前傷了球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）後，今天作客尼克主場背水一戰，不過卻在上半場就被對手打趴，最終以38分的巨大差距輸球，賽季也提前結束。

塞爾蒂克今天在攻守兩端都出現崩盤的狀況，尤其是前一場比賽幫助球隊延長戰線的兩大功臣布朗與懷特（Derrick White），今天進攻都不在狀態上，成為尼克今天早早就能拉開領先差距的關鍵。

其中布朗就直言，本賽季塞爾蒂克面臨不少考驗，以這樣的方式結束賽季確實感到痛苦，「這不是屬於我們的一年，輸給尼克就感覺像是死了一回，但我也一直被教導死亡之後就是重生，你必須要振作起來，我了解波士頓，隨著泰托姆受傷、賽季結束，儘管情勢看起來相當嚴峻，但我們還有很多值得期待的東西，我希望讓這座城市復甦，而不是走向末日。」

至於懷特也直言，總冠軍是這支球隊從第一天起就背負的目標，但每個賽季總是會面對起伏，現階段確實對於他們是在一個糟糕的狀態，「贏得冠軍總是困難的，而第二年挑戰衛冕也是如此，很明顯我們沒有完成這個任務，我們必須繼續成長，我最驕傲的就是能穿上塞爾蒂克的球衣，與這裡一群美妙的人一起打球。」

Jaylen Brown NBA季後賽 塞爾蒂克 尼克

延伸閱讀

NBA／布朗犯滿綠衫軍遭尼克淘汰 聯盟連7年無球隊成功衛冕

綠衫軍將士用命為泰托姆奮戰 力拚搶七的五大關鍵

絕處逢生找密碼 看好G6塞爾蒂克客場逆襲尼克將戰線延長

NBA／布朗準大三元助塞爾蒂克逼出G6 馬祖拉：拚勁改變比賽

相關新聞

NBA／布朗犯滿綠衫軍遭尼克淘汰 聯盟連7年無球隊成功衛冕

系列賽以2：3落後的衛冕軍塞爾蒂克隊，今天作客尼克隊主場背水一戰，不過在上半場打完就落後對手達到27分的情況下，塞爾蒂克...

NBA／不是屬於我們的一年 綠衫軍布朗：死亡後是重生

衛冕軍塞爾蒂克隊今天在東區季後賽第二輪第6戰於紐約不敵尼克隊後，系列賽以2：4遭到淘汰出局也確定無緣衛冕，去年拿下總冠軍...

NBA／金塊悍將葛登確認左腿筋拉傷 搶七大戰出賽存疑

丹佛金塊隊前鋒葛登（Aaron Gordon）被診斷出左腿腿筋拉傷，據《ESPN》報導，他能否出戰台灣時間週一對陣雷霆的第7戰仍存有疑問。 葛登是在第6戰末節比賽中拉傷腿筋後退場的，該場比賽金塊

NBA／稱庫明加回勇士合理且可行 柯爾允諾讓他重回輪替

勇士隊今年在西區季後賽第二輪遭到灰狼隊淘汰出局後，季後是否會進行戰力異動成為各界關注焦點，尤其是將成為受限自由球員的庫明...

NBA／勇士暑假作業優先補禁區 專家透露正關注公鹿中鋒砲塔

季後賽第二輪在柯瑞（Stephen Curry）掛傷的情況下，勇士無奈結束今年賽季旅程；展望來年，勇士已經開始為新賽季進行準備，而其中一項優先任務就是補強中鋒位置。 根據《ESPN》資深薪資專家

NBA／後詹皇時代群雄並起 東區連7年無球隊連2季晉總冠軍賽

尼克隊在今天於東區季後賽第二輪以4：2淘汰衛冕軍塞爾蒂克隊後，暌違25年再度晉級東區冠軍賽，且對手正好是他們25年前東區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。