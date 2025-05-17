NBA／尼克慘電衛冕軍狂寫紀錄 布朗森：全隊反彈感覺很棒

紐約尼克今天靠著布朗森（Jalen Brunson）23分、6助攻，加上哈特（Josh Hart）挹注10分、11籃板、11助攻的大三元，終場就以119比81，系列賽4比2淘汰衛冕軍塞爾蒂克，相隔25年再度挺進分區冠軍戰。

紐約尼克今天首節雖僅以26比20領先，但第2節是雙方勝負分水嶺，尼克單節攻下38分，反觀波士頓塞爾蒂克只投進6球、拿下17分，半場結束尼克就以64比37領先綠衫軍。

第三節塞爾蒂克得分依舊沒起色，加上雙星之一的布朗（Jaylen Brown）又提前犯滿離場，無疑雪上加霜；下半場尼克最多領先達41分，輕鬆6場拿下系列賽。

尼克半場領先27分，追平隊史季後賽最大勝差；終場以38分擊敗塞爾蒂克，同樣也寫下隊史季後賽對塞爾蒂克的最大勝分差。

全場攻下23分、6籃板、6助攻的布朗森賽後受訪時表示，這是一場很棒的比賽，「我們第5戰沒有打好，所以今天全隊都反彈，彼此拉著對方前進，這種感覺非常好。」

尼克在例行賽慘遭衛冕軍4場橫掃，然而季後賽卻是6戰把對方送回家，被問到是不是爆冷演出，布朗森也表示，「不管是不是爆冷，我們都擊敗了一支強隊。他們確實折損了關鍵球員，但看看他們在第5戰的表現，他們依然是支勁旅。」

尼克終止NBA史上第3長的連續25年沒能晉級分區決賽，而上次尼克闖進東區決賽是1999-00年賽季，對手正好就是溜馬，當時系列賽尼克以2比4落敗，布朗森那時候才3歲，他的父親老布朗森（Rick Brunson）正好就在尼克陣中效力。

哈特在關鍵第6戰繳出10分、11籃板、11助攻大三元，成為尼克隊史自從1972年球星佛雷瑟（Walt Frazier）之後，再度於季後賽繳出大三元的球員。

NBA東區冠軍賽將由尼克對上溜馬，首戰於台灣時間5月22日早上8時在紐約登場。

例行賽拿下61勝21敗、東區第2的塞爾蒂克，不但沒能完成衛冕，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）又在比賽中受到阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，儘管已順利完成手術，但要面臨長達1年的復健期。