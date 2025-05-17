NBA／後詹皇時代群雄並起 東區連7年無球隊連2季晉總冠軍賽

尼克隊在今天於東區季後賽第二輪以4：2淘汰衛冕軍塞爾蒂克隊後，暌違25年再度晉級東區冠軍賽，且對手正好是他們25年前東區冠軍賽的敵隊溜馬隊，尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後也表示，他們的目標一直都是總冠軍，所以接下來還要再贏8場比賽。

在衛冕軍塞爾蒂克今天遭到尼克淘汰出局後，不僅聯盟連續7年確定無球隊能順利衛冕，東區也將連續7年無同一支球隊能夠連兩年晉級到總冠軍賽，而在此之前詹姆斯所屬的熱火隊與騎士隊，卻是連續8年打進總冠軍賽，也說明了詹姆斯的離開，對於東區戰力版圖有多大的影響力。

尼克則是自2000年後，再一次晉級到東區冠軍賽，當年他們在東區冠軍賽以2：4遭到溜馬擊退，兩隊今年將在東區冠軍賽再度交手，也是兩隊季後賽史上的第9次交鋒，前8次對戰中溜馬取得5個系列賽勝利，包括去年東區第二輪兩隊打到搶七後，由溜馬以4：3勝出。