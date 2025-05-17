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NBA／金塊悍將葛登確認左腿筋拉傷 搶七大戰出賽存疑

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
葛登第7戰若無法上陣，將對金塊造成巨大影響。 路透社
葛登第7戰若無法上陣，將對金塊造成巨大影響。 路透社

丹佛金塊隊前鋒葛登（Aaron Gordon）被診斷出左腿腿筋拉傷，據《ESPN》報導，他能否出戰台灣時間週一對陣雷霆的第7戰仍存有疑問。

葛登是在第6戰末節比賽中拉傷腿筋後退場的，該場比賽金塊隊成功延長系列賽至第7場。

葛登是2022-23年賽季金塊奪冠的重要成員，本季季後賽雖然帶傷拚戰表現依然強勢，場均可貢獻16.8分7.3籃板，這兩項數據均為個人生涯季後賽新高，並且多次在關鍵時刻扮演救世主角色。

數據顯示，金塊本季季後賽當葛登得分達到至少20分時，戰績為5勝0敗。在第6戰中，他送出了季後賽生涯單場最多的7次助攻，成為球隊能夠續命的關鍵之一。

葛登在本次季後賽已有兩次上演致勝一擊的表現。首輪面對快艇的第4戰他一記不可思議的補扣絕殺比賽；而在面對雷霆的首戰，他在比賽結束前2.8秒命中三分球帶領球隊取勝。此外，他在第3戰正規時間結束前27秒也命中了一記重要三分球，將比賽逼進延長，最終幫助金塊拿下勝利。

葛登今年例行賽因傷僅出賽51場，特別是在賽季中曾因右腿小腿拉傷缺席了兩很長一段時間，該傷勢目前仍在管理中。葛登先前接受採訪時更透露，自己幾乎是跳不起來了。

NBA季後賽

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